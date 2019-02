Annuncio

Annuncio

Sono finiti nel mirino del web dopo l'esperienza a C'è Posta per Te. Calogero ha partecipato al programma televisivo per riconquistare la fidanzata. Quest'ultima ha interrotto la relazione perché convinta di essere stata tradita. Dall'altra parte Calogero ha negato di avere avuto altre storie ed ha riferito che Valentina è stato il dono più bello che la vita gli abbia fatto dopo la morte della nonna alla quale era molto legato. La ragazza ha accettato di confrontarsi con l'ex fidanzato e, dopo un vivace scambio di accuse, ha deciso di concedere una nuova chance a Calogero. "Ma ora devi cambiare, tanto lo sai che alla fine io scopro tutto". Subito dopo sui social in molti hanno espresso dubbi sulla storia anche per alcune dichiarazioni rilasciate dal siciliano che ha spiegato di non essere molto social.

Annuncio

In realtà entrambi sono seguitissimi su Instagram ed in molti hanno accusato la coppia di aver partecipato al talk show per "fare business ed aumentare i follower". Puntuale è arrivata la replica di Valentina con un lungo post pubblicato sul profilo Instagram: "Basta con queste illazioni, la nostra storia era vera. Inoltre io e Calogero ci siamo lasciati".

'Maria non si fa abbindolare da ragazzi in cerca di follower'

Valentina ha ripercorso sul profilo social la sua esperienza a C'è Posta per te ed ha replicato alle illazioni circolate nelle ultime ore sulla sua partecipazione al programma televisivo. "È stata una bellissima esperienza e come tale non priva di critiche ed elogi. La rifarei altre mille volte perché mi ha insegnato molto" - ha spiegato la giovane originaria di Licata.

Annuncio

Inoltre la ragazza ha dispensato elogi per la redazione e, soprattutto, per Maria De Filippi definita spettacolare. Nel corso del lungo post la siciliana ha sarcasticamente commentato le critiche ricevute al termine della trasmissione: "Siamo stati due pessimi attori perché non abbiamo studiato recitazione".

Nel replicare a chi sostiene che la loro storia sia finta, Valentina ha sottolineato che lo staff di Mediaset fa verifiche certosine prima della messa in onda. "In ogni caso Maria non si fa abbindolare da due ragazzi in cerca di follower come molti di voi insinuano".

La siciliana rivela di aver lasciato Calogero

La giovane ha spiegato di avere numerosi seguaci per via di alcune sponsorizzazioni fatte diverso tempo fa e che non hanno nessun collegamento con la partecipazione a C'è Posta per Te.

Annuncio

In chiusura di intervento social Valentina ha rivelato di aver interrotto definitivamente la relazione con Calogero. "Ora non stiamo più insieme ed abbiate la delicatezza di smetterla con questi commenti inopportuni". La siciliana ha ribadito che il programma è vero e che non c'è nulla di inventato.