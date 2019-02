Annuncio

Giulia De Lellis è riuscita a costruirsi un vero e proprio impero da sola grazie ai social. Da quando ha partecipato ad Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice, la carriera della ragazza 21enne è stata tutta in ascesa e ad oggi è una delle influencer più pagate e al tempo stesso più richieste dalle varie case di moda. Un successo stratosferico che ha portato addirittura Il Fatto Quotidiano a dedicarle un'intera pagina sull'ultimo numero del quotidiano in edicola proprio questa mattina, dove è stato analizzato nel dettaglio il fenomeno De Lellis.

Il grande successo di Giulia De Lellis sui social

Sulle pagine del quotidiano diretto da Marco Travaglio è stato appurato che nel corso di questi ultimi mesi, il successo di Giulia De Lellis è cresciuto sempre di più, al punto che la fashion blogger ed influencer ha cominciato a far 'tremare' la regina indiscussa dei social: Chiara Ferragni.

Il motivo? La Ferragni a differenza di Giulia ha un numero decisamente più elevato di followers.

Oltre 15 milioni di persone seguono la Ferragni contro i 3.5 milioni che seguono l'ex protagonista di Uomini e donne, eppure le foto che entrambe postano sui social raggiungono lo stesso numero di like (che si aggira intorno ai 200-250 mila a foto). Questo perché i fan di Giulia sono decisamente più attivi rispetto a quelli della 'regina dei social', il cui scettro potrebbe essere messo in discussione proprio dalla ragazzina portata al successo da Maria De Filippi grazie alla sua trasmissione sentimentale in onda su Canale 5.

Sempre dalle colonne del Fatto Quotidiano è stato scritto che proprio per questo motivo, le varie case di moda sarebbero interessate sempre di più ad ottenere delle sponsorizzazioni da parte della De Lellis, la quale sarebbe un vero e proprio 'cavallo di razza' da questo punto di vista.

Guadagni da record per la De Lellis

Un vestito oppure un semplice rossetto che viene sponsorizzato da Giulia sui suoi profili social attraverso una fotografia, nel giro di poche ore sarebbe già sold-out. Le sue 'stories' su Instagram vengono guardate da una media di oltre 1 milione di persone: molto di più di quello che registrano alcuni programmi televisivi in onda sulla generalista. E così il quotidiano diretto da Travaglio, ha ipotizzato che questo anno potrebbe essere per davvero quello dei record per Giulia, la quale potrebbe arrivare ad incassare circa un milione di euro per le sue attività social.