Giovedì, 28 febbraio, a partire dalle ore 21:25, in programma una nuova puntata di Che Dio ci aiuti 5 su Rai Uno. Come sempre, l'episodio sarà ricco di colpi di scena e di intrighi. Suor Costanza proverà a tenere lontano dalle tentazioni le sue novizie. Chi non avesse la possibilità di vedere la fiction in diretta tv questa sera, potrà rivedere la puntata in replica. In questo modo non si perderà nemmeno un secondo di questa celebre fiction, che da ormai alcuni anni tiene incollati i telespettatori.

Che Dio ci aiuti 5, la replica della settima puntata su RaiPlay

Rivedere in replica la settima puntata di Che Dio ci aiuti 5 sarà tutt'altro che difficile. Sarà necessario disporre di una buona connessione internet e di un dispositivo che consenta di vedere la puntata in streaming: andrà bene un tablet, un cellulare smartphone, un personal computer o una smart tv.

Basterà collegarsi al sito RaiPlay e cercare, tramite il motore di ricerca, la fiction desiderata. L'episodio di questa sera verrà caricato sul sito probabilmente il giorno dopo la messa in onda. Chi si fosse perso anche le puntate precedenti, potrà rivedere sul sito anche le prime stagioni della fiction di Rai Uno con protagonista la bella e brava Elena Sofia Ricci.

Che Dio ci aiuti 5, trama puntata di stasera: Ginevra e Nico fidanzati per finta

Gli spoiler della trama del settimo episodio ci parlano dell'interesse di Valentina per Alessio. La ragazza vorrebbe uscire a cena con lui e chiederà a Ginevra e Nico di andare con loro, fingendosi fidanzati. Ginevra è sempre pronta ad aiutare l'amica, anche se stavolta la posta in gioco è molto alta: la novizia dovrà fingere di essere interessata ad un ragazzo.

I due dovranno anche mettersi d'accordo sui particolari della loro finta relazione. Ginevra inizierà così a fantasticare sui suoi sogni da bambina, fatti di fiabe e di principi azzurri che salvano le principesse. La vedremo, così, assorta nei suoi pensieri immaginari dove sarà l'eroina di Titanic, o addirittura protagonista di una scena de La Carica dei 101. Nico rimarrà così sorpreso dall'interpretazione di Ginevra e dalla sua fantasia.

Nel frattempo, Valentina cercherà di far incontrare alla piccola Eugenia i suoi idoli: Benji e Fede. È questo il vero colpo di scena della puntata. Azzurra soffrirà ancora molto per la morte di Guido e non riuscirà ancora ad apprezzare le sorprese di Athos. La Leonardi sarà tentata dal prendere la carta di credito dell'uomo, che ha dimenticato in convento: ci penserà Suor Costanza a tenerla lontana dai guai.