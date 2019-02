Annuncio

È passata quasi una settimana dalla scelta di Lorenzo Riccardi, trasmessa lo scorso venerdì in prima serata su Canale 5. Il tronista ha deciso di continuare a frequentare Claudia Dionigi, deludendo Giulia Cavaglià che sembrava essere la sua preferita nella fase iniziale del percorso televisivo. Dal giorno della seguitissima puntata, la neo-coppia è tornata attiva sui social network, esprimendosi in maniera esplicita sui propri sentimenti e pubblicando foto e video in cui appare insieme. Tutto sembra procedere per il meglio tra loro e il pubblico di Uomini e donne non manca di tenersi informato, a conferma di avere gradito molto questa decisione da parte dell'ex tronista. In pochi giorni, infatti, i profili social di Claudia e Lorenzo sono lievitati arrivando a sfiorare in entrambi i casi il milione di followers.

E proprio in una Instagram Story la neo-coppia ha dimostrato di vivere seriamente questo rapporto che è già stato suggellato dalle presentazioni ufficiali.

Uomini e donne: Lorenzo a cena con la famiglia di Claudia

Il Gossip di Uomini e donne continua a concentrarsi sulla coppia del momento, ovvero quella formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Le dichiarazioni dei neo-fidanzati non mancano nei social network dove lui ha voluto esprimere la sua convinzione sulla decisione fatta. "Scelgo ancora te", ha scritto in un commento che ha trovato subito la replica della sua ex corteggiatrice: "Mio". Anche Teresa Langella, grande amica della coppia, ha voluto dire la sua su questo rapporto: "Adottatemi.

Amo il vostro amore". Ma la foto che ha fatto maggiormente sorridere i fan di Uomini e donne è quella in cui Lorenzo appare con il clan Dionigi al gran completo. Aveva già avuto modo di conoscere i genitori di Claudia durante le esterne, eppure lo scatto dimostra come oggi questo rapporto risulti gradito alla famiglia della corteggiatrice a partire da mamma, papà, fratello e zie varie. Resta ora da chiedersi cosa accadrà quando l'euforia dei primi giorni insieme si sarà spenta. La distanza potrà rappresentare un problema? Ricordiamo che Lorenzo vive e lavora a Milano, mentre Claudia è impegnata a Latina nell'attività di famiglia.

Lorenzo e Claudia ospiti in studio

Sulla scia del grande interesse che i telespettatori di Uomini e donne continuano a nutrire per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Maria De Filippi ha deciso di invitare la coppia nella prima registrazione dopo la scelta.

La scorsa domenica 24 febbraio, infatti, i neo-fidanzati sono stati accolti in studio per parlare dei primi giorni insieme con la classica ironia che li ha sempre contraddistinti. In tale occasione lui si è anche confrontato con Giulia Cavaglià alla quale è stato offerto il trono (con l'approvazione di Lorenzo). Stando ad insistenti rumors, Lorenzo e Claudia potrebbero anche diventare i protagonisti di una puntata speciale dedicata al post-scelta, nella quale condivideranno con i fan le emozioni successive alla festa di fidanzamento nel castello medievale.