Giovedì 28 febbraio va in onda su Rai Uno il settimo appuntamento con la longeva serie televisiva 'Che dio ci aiuti 5' che ha il merito di ottenere sempre un ottimo successo per quanto riguarda gli ascolti. Il pubblico farà i conti con l'arrivo di nuovi personaggi pronti a mettere lo spettatore di fronte ad altri colpi di scena. Ci sarà la partecipazione di Ilaria Spada nei panni della madre delle gemelline; l'attrice vanta molte esperienze lavorative, tra cinema e televisione. La possiamo ricordare per il ruolo interpretato all'interno della fiction 'Raccontami' che ha visto come protagonisti Lunetta Savino e Massimo Ghini. Inoltre è stata tra le protagoniste femminili della serie firmata Mediaset, 'Immaturi' mentre al cinema ha lavorato con Luca Argentero nel film intitolato 'Vacanze Ai Caraibi'.

Ginevra accetta di fingere di essere la fidanzata di Nico per aiutare Valentina

Le anticipazioni del tredicesimo episodio della settima puntata, dal titolo "Battiti" raccontano che Suor Angela sarà impegnata a salvare una giovane ragazza. Quest'ultima non capisce quanto sia importante la vita, credendola semplicemente un gioco; l'episodio è un chiaro riferimento al fenomeno della Blue Whale, una pratica divenuta famosa in Russia. Ginevra invece, si dice pronta ad aiutare l'amica Valentina (Arianna Montefiori) facendo finta di essere la compagna di Nico, organizzando una cena a quattro in presenza del fisioterapista. L'avvocato Santopaolo si trova alle prese con una situazione che può rischiare di compromettere il rapporto con la compagna, mentre Azzurra vivrà un momento di confusione.

Al convento giunge la madre delle gemelline

La donna non riesce a essere tranquilla nella nuova relazione con Athos, poiché deve cercare di lasciare il passato alle spalle e dimenticare la storia d'amore con Guido, terminata in modo drammatico. La relazione della madre di Emma con il compagno avrà alti e bassi. Intanto Azzurra avrà una reazione inaspettata dopo aver ricevuto una sorpresa da parte di Athos. Gli spoiler del quattordicesimo episodio della settima puntata, "Da grande" ci raccontano che faremo la conoscenza di Teodora, la madre di Silvia e Daniela. La donna si presenterà in convento portando una notizia drammatica al medico Gabriele. Infine Valentina avrà intenzione di rendere felice Eugenia organizzando l'incontro con i due cantanti Benji e Fede.