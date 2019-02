Annuncio

La scelta di Teresa Langella è il tema di questi giorni per i fan di Uomini e donne. La partenopea si trova nella villa con i corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Anzi, si pensa che la scelta sia stata già fatta ma ovviamente rimarrà top secret fino al 15 febbraio, giorno in cui andrà in onda la puntata serale di Uomini e Donne dedicata proprio alla festa di fidanzamento della 26enne. Non è ancora chiaro chi abbia scelto Teresa ma un’intervista della ragazza al magazine di Uomini e Donne potrebbe dare qualche indizio.

Teresa sceglierà con il cuore

Teresa ha raccontato al magazine di Uomini e Donne le sue sensazioni quando ha deciso di scegliere. Di Andrea Dal Corso ha detto di averlo visto provato e razionale ma di aver avuto dei dubbi quando ad alcune semplici domande non ha risposto come si aspettava tanto che ha dichiarato: “Io, dopo tutto quello che ho vissuto dentro il programma, non ho alcun dubbio sulla scelta della persona con cui formare una coppia”.

Più certezze ha espresso su Antonio Moriconi, il 23enne di Frosinone che baciato proprio durante l’ultima puntata. Su di lui la Langella ha ammesso di aver ascoltato il suo cuore e le sue emozioni. Anche se non si sbilancia, Teresa ammette di avere ben chiaro chi scegliere, nonostante stimi entrambi. La sua paura più grande è quella di cambiare idea all’ultimo minuto, magari a causa di reazioni che potrebbe notare in villa ma per il resto non sembrano esserci dubbi. La napoletana ha ammesso di tenere ad entrambi ma in maniera diversa e di avere molta voglia di amare. Conclude dicendo che andrà dove la porta il cuore.

Anche Ivan e Luigi verso la scelta

Da queste parole non sembra molto chiaro chi sarà il suo prescelto, anche se per i fan alla fine la spunterà Antonio.

Dalla villa gli ultimi rumors emersi pochi giorni fa parlavano di scelta imminente con la presenza di Alessandro Borghese come chef e una serenata per la bella napoletana da parte di uno dei due corteggiatori. Nel frattempo, nella giornata di ieri, è stata registrata un’altra puntata del trono classico in cui finalmente Luigi Mastroianni è rimasto con due corteggiatrici, Irene Capuano e Valentina Galli. Giorgia Iarrera, infatti, si è autoeliminata con il beneplacito del siciliano. Anche per Ivan Gonzalez si avvicina la scelta; lo spagnolo è andato a Sassari a trovare la corteggiatrice Sonia Pattarino mentre ha anche cercato di recuperare Natalia Paragoni, senza però riuscirci. La corteggiatrice, infatti, ha deciso di conoscere meglio il nuovo tronista Andrea Zalletta.

Non ci resta che attendere la puntata serale del 15 febbraio per sapere chi sceglierà Teresa e quella dopo, il 22 febbraio, per vedere la scelta di Lorenzo Riccardi.