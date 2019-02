Annuncio

È stata appena archiviata la scelta di Teresa Langella, che ieri 15 febbraio è stata protagonista del primo speciale serale dedicato al Trono Classico di Uomini e donne. La protagonista campana ha incassato il 'no' di Andrea Dal Corso, dopo un weekend trascorso in villa insieme anche all'altro corteggiatore preferito, ovvero Antonio Moriconi. Quello di ieri è stato il primo dei tre appuntamenti previsti il venerdì sera su Canale 5 e dedicati proprio ai tronisti del dating show di Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e donne segnalano, infatti, che il prossimo venerdì 22 febbraio toccherà a Lorenzo Riccardi, il quale effettuerà la sua scelta tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. La puntata successiva, infine, toccherà a Luigi Mastroianni e a Ivan Gonzalez.

Proprio come accaduto per Teresa, anche Lorenzo ha già registrato l'appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 la prossima settimana in prima serata. E le prime indiscrezioni riguardanti ciò che potrebbe essere accaduto, hanno già cominciato a rimbalzare sui social network.

Uomini e donne anticipazioni: il litigio tra Lorenzo e Claudia

Le anticipazioni di Uomini e donne confermano che la puntata serale del 22 febbraio sarà dedicata a Lorenzo Riccardi e alle sue corteggiatrici Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Entrambe sono riuscite ad attirare l'attenzione del tronista, per aspetti diversi del loro carattere. Stando alle indiscrezioni pubblicate dal Vicolo delle News, il weekend in villa non si sarebbe concluso nel migliore dei modi per il trio.

Sembra, infatti, che Lorenzo e Claudia si siano resi protagonisti di un pesante litigio, a causa del quale lui avrebbe lasciato con largo anticipo la romantica location. Le ragioni di tale diverbio non sono state chiarite, ma pare che il tronista abbia voluto spingere le due ragazze al limite della sopportazione. Del resto, il Riccardi ha così precisato nell'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine: "Penso che mi spingerò al limite per vedere chi tra Giulia e Claudia avrà più pazienza. Io sono convinto che lì dentro si scioglieranno tanti nodi". La discussione avuta con la Dionigi non sarebbe, però, bastata per convincerla a farsi definitivamente da parte.

La risposta di Claudia sarebbe positiva

Dopo quanto accaduto ieri sera con Teresa Langella, è lecito chiedersi se lo stesso destino sarà riservato anche a Lorenzo Riccardi nella prossima puntata speciale dedicata alla scelta.

Le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News rivelano che la decisione del tronista sarebbe ricaduta su Claudia Dionigi, nonostante la discussione avvenuta in villa. Il giovane avrebbe così rifiutato Giulia, informandola della novità e avrebbe successivamente atteso la romana nel castello medievale. In questo caso, però, l'epilogo sarebbe stato diverso rispetto a Teresa visto che la corteggiatrice avrebbe risposto positivamente. I diretti interessati non possono comunque ufficializzare tali notizie, come prevede il regolamento del dating show. In attesa di saperne di più, segnaliamo il gesto di Lorenzo che è ricorso ad un nuovo tatuaggio in vista dell'importante puntata. A conferma del suo carattere divertente, il tronista si è fatto disegnare due quadratini, l'uno con la scritta 'no' e l'altro con il sì'. Ha quindi spiegato a Uomini e donne Magazine di avere preso spunto dai quadrati che ci si scambiava da piccoli per chiedere ad una ragazza se si voleva fidanzare.