Non è la prima volta che Roberto Cavalli finisce al centro del Gossip per i commenti che lascia sotto alle foto di alcuni personaggi famosi su Instagram; l'ultima "vittima" dello stilista, è Belen Rodriguez. Uno scatto in cui la showgirl promuove un marchio di jeans, ha spinto l'uomo a ricordarle pubblicamente che sta invecchiando e che dovrebbe fare meno la stupida. Tuttavia, però, per rincarare la dose il popolare designer ha tirato in ballo il tatuaggio della "farfallina" che ha contribuito al successo dell'argentina qualche anno fa.

Cavalli se la prende anche con Belen sui social network

Roberto Cavalli ne ha una per tutti; dopo aver dato a Chiara Ferragni della "macchina da soldi che non fa nulla di spontaneo", lo stilista ha usato Instagram per punzecchiare un altro personaggio molto amato.

Sotto ad una foto che Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo account per sponsorizzare un marchio d'abbigliamento, in tanti hanno notato il commento poco carino che l'uomo ha scritto qualche ora fa.

"Sei una bella donna, ma cominci ad invecchiare. Dovresti fare meno la stupida. Sono finiti i tempi della farfallina".

Le parole che Cavalli ha rivolto all'argentina, non sono passate inosservate agli appassionati di gossip: se la diretta interessata ha preferito non rispondere alla provocazione, tanti suoi fan l'hanno difesa a spada tratta dall'attacco che ha ricevuto, secondo loro ingiustamente, sul web.

La giornata di ieri, lunedì 18 febbraio, è stata interamente incentrata sulle polemiche per la bella conduttrice: un video che la 34enne ha postato sui social network in cui ammicca e sorride all'obiettivo, infatti, ha fatto storcere il naso a più di qualcuno dei suoi followers.

"Sei di un egocentrismo puro. Ma quando cresci? Nemmeno mia figlia che ha 16 anni fa dei post così stupidi. Presumo sia tutta una questione di intelligenza"- ha commentato una persona sotto al filmato che la Rodriguez ha intitolato "Sonrisas".

Se alle dure parole dello stilista non ha ancora replicato, a quelle appena riportate di una fan Belen ha risposto così: "Hai proprio ragione. E' tutta una questione d'intelligenza nel saper osservare. Non ti sto facendo vedere due te..., ma i miei occhi sereni che raccontano tante storie".

Belen serena e sorridente sul web: è merito dell'amore ritrovato per Stefano?

Le parole che ha usato Belen Rodriguez per difendersi dalle critiche che le ha rivolto qualche followers, hanno catturato l'attenzione degli appassionati di gossip: la soubrette, infatti, ha ribadito ancora una volta quanto sia serena e felice in questo periodo, anche se non ha precisato quale sia il motivo di questa pace che ha ritrovato.

Le chiacchiere sulla vita privata dell'argentina non accennano a placarsi: da quando è stata paparazzata in atteggiamenti più che affettuosi con Stefano De Martino all'aeroporto, non passa giorno che la 34enne non venga tirata in ballo dai giornali o dai siti scandalistici per qualche novità che la riguarda.

Nonostante in tanti siano certi del ritorno di fiamma avvenuto tra lei e il ballerino di Amici (tra questi spiccano il direttore Alfonso Signorini e l'ex Fabrizio Corona), i due pare che non si vedano da quell'ormai famoso incontro a Linate. Da quando la conduttrice è rientrata dall'Argentina per partecipare a Sanremo Young come giurata, dell'ex marito non c'è traccia nella sua vita: lei si divide tra il lavoro e Santiago, mentre lui è impegnato a Napoli con le prove di Made in Sud.