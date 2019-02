Annuncio

Annuncio

La telenovela iberica “Una Vita” scritta da Aurora Guerra continua ad appassionare il pubblico. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 i prossimi mesi, Antonito Palacios (Alvaro Quintana) trascorrerà le sue giornate in prigione, con l’accusa di truffa aggravata ai danni del Comune, per colpa di Belarmino. Fortunatamente dopo vari avvenimenti, che coinvolgeranno l’intera famiglia Palacios, compresa la domestica Lolita Casado, dato che rischierà la vita per amore del fidanzato, ci sarà una svolta. Il primogenito di Ramon verrà scagionato grazie all'intervento dell'avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo).

Una Vita: Antonito viene minacciato, la scoperta di Lolita

Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori italiani negli episodi attuali, Antonito Palacios è stato truffato da un anziano chiamato Belarmino.

Annuncio

Quest'ultimo dopo aver ottenuto il denaro per far costruire un monumento da dedicare ai soldati deceduti a Cuba, grazie al fratello di Maria Luisa, è fuggito da Acacias 38. Le anticipazioni ci dicono che tra qualche mese Lolita dopo aver chiesto a Felipe di prendere le difese del suo amato, metterà addirittura a rischio la sua vita. La domestica non appena verrà a conoscenza che il primogenito di Ramon ha ricevuto dei messaggi minatori in prigione per assumersi la colpa, incontrerà lo scultore Sepulveda: quest'ultimo inizialmente dirà alla Casado che l’uomo che ha truffato il suo fidanzato frequenta spesso i giardini del principe. Purtroppo la situazione si complicherà, perché Lolita non riuscirà a trovare Belarmino, mentre l’uomo ingaggiato da Ramon per proteggere la sua famiglia verrà ritrovato senza vita.

Annuncio

Successivamente la Casado scoprirà che un poliziotto è stato corrotto dal truffatore di Antonito. A quel punto l’inserviente essendo a conoscenza che Belarmino non sa resistere al fascino delle donne, si fingerà una meretrice riuscendo nel suo intento.

L’arresto di Belarmino, il fratello di Maria Luisa torna in libertà

Lolita rifiuterà le avance del diabolico anziano, facendogli perdere le staffe, al tal punto da arrivare a minacciarla con un coltello. Per fortuna sarà fondamentale l’intervento di Casilda, che dopo aver visto la sua amica in pericolo chiamerà subito il commissario Mendez. Anche se Belarmino verrà arrestato, lo stesso non lascerà nessuna prova in giro per dimostrare la sua complicità per avviare la realizzazione del monumento.

Annuncio

Il commissario Aurelio d’accordo con Felipe accetterà di non rilasciare il truffatore per aver aggredito Lolita, in attesa del processo che stabilirà se Antonito potrà tornare a casa oppure no. A gran sorpresa l’avvocato Alvarez Hermoso farà scagionare il fratello di Maria Luisa, perché l’uomo che l’ha ferito su sua richiesta testimonierà a favore del Palacios Junior. Belarmino grazie a Felipe rimarrà in prigione, invece il primogenito di Ramon si ricongiungerà finalmente con i suoi cari.