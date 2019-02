Annuncio

La puntata del serale di Uomini e donne dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi è, ormai, vicinissima. Venerdì prossimo, infatti, su Canale 5 sarà trasmessa la sua scelta e il pubblico non vede l'ora di prendere visione della decisione ufficiale presa dal ragazzo. A un passo dal compiere tale decisione, però, Lorenzo ha deciso di tornare in studio, nel corso della puntata odierna del trono over, ed ha detto scherzando: "Non scelgo più". Il pubblico ha molto apprezzato la sua presenza.

Lorenzo torna il studio durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne

Lorenzo Riccardi è sicuramente tra i tronisti più amati e più discussi delle varie edizioni di Uomini e Donne. Il ragazzo è ormai giunto alla fase finale del suo percorso.

Venerdì prossimo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sua scelta. Chi sceglierà tra Claudia e Giulia? Sul web sono trapelati alcuni rumors molto interessanti. Tuttavia, per conoscere la sua scelta ufficiale bisognerà attendere ancora un altro po'. In ogni caso, a un passo dal partire per la villa e compiere la sua scelta, Lorenzo ha deciso di presentarsi nuovamente in studio. Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, Maria De Filippi ha informato i presenti circa la presenza di un ospite. Dopo poco tempo ha fatto il suo ingresso Lorenzo, con in mano braccio la sedia rossa del trono.

Lorenzo parla della scelta imminente e si fa scappare qualche battutina

Il ragazzo, infatti, si è posizionato alla solita postazione ed ha detto: "Non scelgo più".

Poi ha spiegato che stesse scherzando ed ha ironizzato con Maria De Filippi in merito all'imminente decisione. Lorenzo, infatti, ha "accusato" ironicamente la conduttrice di aver organizzato questa nuova fase del programma (la scelta serale) proprio in occasione del suo trono. Riccardi ha ammesso di essere in forte agitazione per il momento. Il ragazzo ha anche mostrato il nuovo tatuaggio dedicato proprio a questa sua esperienza negli studi di Uomini e Donne. Sul tatuaggio in questione compare un trono e una scritta: "SI, No". Segno che questa esperienza è stata per lui molto importante.

Dopo un simpatico siparietto, però, la padrona di casa ha detto al tronista che avrebbe dovuto lasciare lo studio poiché si sarebbe dovuto preparare per l'imminente scelta.

Tra le risate, gli applausi e i baci, Lorenzo ha salutato tutti ed è andato via dicendo: "Mi raccomando, seguite la scelta":