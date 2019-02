Annuncio

Salta la puntata di C'è Posta per te di questa sera 9 febbraio. Le anticipazioni che arrivano dalla Guida Tv Mediaset rivelano che stasera al posto della trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda un film. Il people show, che in queste settimane ha ottenuto risultati d'ascolto a dir poco eccezionali in prime time, osserverà un turno di stop per evitare lo scontro diretto con la finalissima del 69° Festival di Sanremo in onda in diretta su Raiuno dalle 20,40.

Stasera non ci sarà C'è posta per te per evitare Sanremo

Come è già accaduto durante le precedenti edizioni, la De Filippi questa sera 'scapperà' dalla temutissima concorrenza del Festival di Sanremo e quindi il suo C'è posta per te non andrà in onda in prime time.

Alle 21.20 su Canale 5 verrà trasmesso il film Com'è bello far l'amore con protagonisti Fabio De Luigi e Claudia Gerini, seguito in seconda serata dal programma X - Style.

Del resto va detto che per tutta la settimana Mediaset ha alzato 'bandiera bianca' contro il Festival di Sanremo: la rete ammiraglia ha rinunciato a tutti i suoi classici programmi in prime time per lasciare spazio ai film, in modo tale da evitare il tracollo contro il Festival di Sanremo.

E questa sera toccherà anche alla De Filippi arrendersi di fronte all'ultimo imperdibile appuntamento con la kermesse musicale condotta da Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio che in queste puntate ha ottenuto un ascolto medio di oltre 10 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 47 e il 49%.

L'appuntamento con C'è posta per te, però, tornerà in onda a partire da sabato prossimo come sempre in prime time su Canale 5. I fan, quindi, possono stare tranquilli perché la De Filippi tornerà a raccontare le sue storie con protagonisti anche personaggi dello spettacolo, del cinema e della televisione.

La De Filippi da record con C'è posta per te

Intanto, però, si gode il grande successo che le prime puntate di questa nuova edizione del people show hanno ottenuto in queste settimane. La media di C'è posta per te, infatti, risulta essere di oltre 5.3 milioni di spettatori a puntata, con uno share che oscilla tra il 27 e il 29%. Numeri da record per questo programma in onda ininterrottamente da oltre vent'anni.

E con questi risultati d'ascolto, la De Filippi ha mantenuto la leadership del sabato sera, riuscendo a battere la concorrenza di Ora o mai più, che di sabato sera si è fermato ad una media di circa 3.2 milioni con il 16% di share.