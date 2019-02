Annuncio

Che Festival di Sanremo sarebbe senza polemiche? E così, dopo il presunto conflitto d'interesse di Claudio Baglioni ipotizzato da Striscia la notizia, ecco che in queste ore si sta parlando anche del messaggio al vetriolo che Gue Pequeno ha postato nella sezione stories del suo profilo ufficiale Instagram dove polemizza nei confronti di Pio e Amedeo, rei di aver criticato (seppur ironicamente) l'outift che il rapper ha indossato durante la quarta serata del Festival, quella dedicata ai duetti.

La furia di Gue Pequeno contro l'ironia di Pio e Amedeo

Per chi si fosse perso l'appuntamento con il Festival di Sanremo di ieri sera, infatti, si segnala che Gue Pequeno è salito sul palco dell'Ariston per cantare il brano di Mahmood dal titolo 'Soldi'.

Una performance che non è passata inosservata e che ha scatenato l'ironia di Pio e Amedeo, il duo comico che è stato anche ospite della seconda serata del Festival.

I due, infatti, dopo aver visto Gue sul palco con il suo abito rosso decisamente un po' stravagante, hanno postato un messaggio sui social in cui dicevano: ''Gue Pequeno vestito come la scimmietta di Dolce Remì". A quanto pare, però, il diretto interessato non ha gradito per niente la sottile ironia di Pio e Amedeo e infatti sui social ha replicato in maniera piuttosto seccata.

''Volevo dire a Pio e Amedeo che le uniche scimmiette sono loro'', ha scritto Gue Pequeno sul suo profilo ufficiale Instagram. Un messaggio che prontamente è stato ricondiviso su Instagram dai due comici i quali non hanno non potuto sottolineare quanto il rapper si sia dimostrato permaloso.

La precisazione del rapper sulla presunta frecciatina ad Achille Lauro

Nel suo messaggio social, inoltre, Gue Pequeno ha fatto chiarezza anche su Achille Lauro, dato che dopo le critiche aveva esclamato: ''Adesso piano sulla Rolls Royce'', titolo del brano che ha portato in gara il rapper romano. In molti hanno ipotizzato che quella di Gue fosse una frecciatina nei confronti di Lauro, ma lui ha smentito tutto, precisando su Instagram che ad Achille va tutto il suo rispetto come artista.

Insomma, un Festival che mantiene tutte le sue tradizioni: non soltanto tanta musica italiana, ma anche le classiche critiche e polemiche che rendono tutto ancora più pepato. E stasera ci sarà il gran finale di questo 69° Festival della canzone italiana, durante il quale scopriremo il trionfatore assoluto di questa edizione.