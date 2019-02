Annuncio

L’allusione poco lusinghiera fatta dagli incontenibili Pio e Amedeo durante la seconda serata del Festival di Sanremo ha avuto una risposta dalla diretta interessata. I due comici foggiani, in quell’occasione, avevano punzecchiato ironicamente il conduttore Claudio Baglioni, scherzando sui testi delle sue canzoni. In particolare la presa in giro si è focalizzata su ‘Questo piccolo grande amore’, brano mitico e pietra miliare della produzione di Baglioni, grande successo evergreen scritto ormai ben 47 anni fa e premiato nel 1985 come ‘canzone italiana del secolo’. In particolare il duo di cabarettisti si è concentrato sulla famosa 'maglietta fina' con cui inizia il brano. La ragazza in questione oggi avrebbe la pancera secondo Pio e Amedeo, ma in realtà non è così.

Si, perché la ragazza dalla maglietta fina esiste davvero, la musa ispiratrice di quella canzone e di tante altre sarebbe in realtà Paola Massari, ex moglie del cantautore romano.

Un fisico invidiabile a dispetto dell'età

Paola Massari oggi ha 63 anni, ma fisicamente non li dimostra proprio ed ha voluto evidenziarlo con un audace autoscatto su Instagram. Si mostra senza veli, il seno coperto soltanto dai lunghi capelli ed il resto che sinceramente potrebbe ancora permettersi una 'maglietta fina' come quella di 'Questo piccolo grande amore'. L’hashtag usato per commentare la fotografia la dice lunga e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: #lapancerapuoattendere. Ed effettivamente la Massari dimostra davvero di non avere bisogno di nessuna pancera. Un’ottima risposta che ha suscitato l’approvazione di molti suoi ammiratori che non hanno mancato di commentare lo scatto e farle tante complimenti.

Musa ispiratrice di Claudio Baglioni

Paola Massari, anche lei cantautrice, conobbe Baglioni nel 1971 e l’anno dopo esordì con un brano dal titolo ‘Battibecco’, contenuto all’interno dell’album ‘Questo piccolo grande amore’, in cui è ritratta con Baglioni in copertina. Come dichiarato in un’intervista, fu proprio lui a scegliere la ragazza che aveva ispirato la figura della protagonista con la celebre ‘maglietta fina’, per cantare in duetto. Da quel momento Paola entrò a far parte del mondo lavorativo e sentimentale dell'artista romano. I due si unirono segretamente in matrimonio nel 1973 e dalla loro unione nacque Giovanni, unico figlio di Claudio Baglioni, anche lui affermato musicista. Il matrimonio si concluse nel 2008 con un divorzio formale, anche se i due si erano già lasciati da tempo.