Sabato sera è andata in onda in prime-time su Rai 1 l'ultima serata di Sanremo 2019, nella quale è stato proclamato vincitore del Festival di quest'anno Mahmood, con la canzone "Soldi". La vittoria di quest'ultimo però ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche attorno alle modalità con cui vengono votati i cantanti in gara e allo scarso peso che il televoto da casa ha in questo modo sulla scelta del vincitore. Vincitore che non è stato gradito dalla maggior parte dei telespettatori del Festival, ma che è stato invece supportato principalmente dalla sala stampa votante. La situazione, inoltre, è stata peggiorata anche da un video postato sui social da Francesco Facchinetti, nel quale si sente offendere da alcuni giornalisti della sala stampa il gruppo canoro Il Volo.

Il video

Nel dettaglio, è noto che da quando è stato proclamato il nuovo vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood come detto, è scoppiata una vera e propria rivolta fra i cantanti che erano in gara con lui. Proteste che hanno portato molti big di Sanremo a non presentarsi a Domenica In, come ad esempio Loredana Bertè, arrivata quarta, ma anche Ultimo, arrivato secondo ma primo nelle classifiche di gradimento del televoto e il Volo, piazzatosi al terzo posto. Proprio i cantanti del gruppo musicale nelle scorse sono stati i protagonisti, come detto, di un altro spiacevole episodio avvenuto sui social. Francesco Facchinetti, infatti, ha pubblicato sui suoi account social un video in cui vengono mostrate delle immagini dei giornalisti presenti in sala stampa e la loro reazione al momento dell'annuncio che proferiva come Il Volo fosse riuscito ad ottenere solo il terzo posto.

Molti di loro, infatti, si sono alzati in piedi festeggiando ed insultando il trio canoro con parole come "M***e" e "Cog****i". Tale video, ovviamente, è saltato all'occhio del pubblico del web, dando manforte a coloro che sostengono come il verdetto di Sanremo sia stato influenzato da presunte antipatie e 'intolleranze' personali.

Polemiche

Va detto inoltre che i tre rappresentanti de Il Volo non sono stati soltanto i protagonisti indiretti del video appena citato, ma erano anche presenti alla conferenza stampa del dopo Festival dove il cantante Ultimo ha pesantemente insultato i giornalisti. Il cantante de "I tuoi particolari", infatti, ha espressamente dichiarato di mal sopportare i rappresentanti della sala stampa, che a suo avviso, gli hanno impedito di vincere il Festival, criticandolo inoltre ad ogni sua esternazione.