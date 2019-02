Annuncio

Nella giornata di ieri, una delle coppie più amate di Uomini e donne ha annunciato la fine della loro storia d'amore: stiamo parlando di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Il primo a scrivere sui social è stato Giordano, il quale ha spiegato che, ultimamente, le cose tra lui e Nilufar non sono andate bene a motivo del fatto che sono due persone diverse e proprio questa diversità li ha portati più volte a litigare. La sua scelta di rendere partecipi i fan della loro rottura parte dal fatto che la coppia lo ha sempre fatto, fin dall'inizio della loro storia d'amore. Giordano non ha voluto entrare nei dettagli in merito alla rottura con Nilufar in quanto ritiene faccia parte della loro vita privata.

Ha, comunque, affermato che tutti e due hanno commesso degli errori e lui per primo se ne assume le responsabilità. Inoltre, il Mazzocchi ha detto di nutrire profonda stima per Nilufar. Infine, ha chiesto un po' di rispetto per questo momento, quel rispetto che lui e Nilufar si sono sempre dimostrati e continueranno a dimostrarsi.

Il post di Nilufar

Dopo le parole pubblicate da Giordano, anche Nilufar ha postato una storia sul suo profilo Instagram. Anche lei ha affermato che tra lei e Giordano è finita. Sono due persone molto diverse, hanno voluto provarci ma non è andata. Infine, anche Nilufar ha chiesto un po' di comprensione in quanto entrambi stanno attraversando un periodo difficile.

Il periodo no di Nilufar e Giordano, poi l'addio

Qualche settimana fa, Nilufar aveva già annunciato, tramite una diretta sul suo profilo Instagram, che lei e Giordano stavano attraversando un periodo no.

I due, comunque, preferivano non parlarne perché non c'era molto da raccontare: avevano dei problemi che stavano cercando di risolvere. Dopo le parole di Nilufar, i fan erano piuttosto preoccupati in quanto la coppia è sempre stata molto amata. Qualche giorno fa i problemi sembravano essersi risolti in quanto Nilufar e Giordano hanno pubblicato dei video che li ritraevano insieme sulla neve. Dai video, i due sembravano felici ma evidentemente qualcosa non andava. Stavolta tra loro sembra essere davvero finita. A volte le storie d'amore arrivano al capolinea ma, in ogni caso, il rispetto e il bene che si è voluto all'altra persona non svanisce mai. I loro fan, sicuramente, continueranno a seguirli e ad incoraggiarli come hanno sempre fatto fin dal primo momento in cui li hanno conosciuti a Uomini e donne.