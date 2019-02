Annuncio

Fabrizio Corona ha pubblicato di recente "Non mi avete fatto niente",un libro autobiografico edito da Mondadori. L'ex re dei paparazzi è finito al centro del Gossip per un capitolo in particolare, intitolato "Le fig*e", molto discusso sui social e non solo. L'incontro tra esperienza carceraria e scrittura ha generato un prodotto letterario fuori dal comune, non scontato, ma anche molto controverso, nel quale l'imprenditore ha raccontato le sue esperienze intime in comunità dove ha detto di aver incontrato diverse donne, anche famose, ed alcune fan che hanno manifestato interesse fisico nei suoi confronti.

L'ex marito di Nina Moric, tra le altre, ha incontrato anche Silvia Provvedi, la gemella del duo Le Donatella, divenuta poi la sua donna. Corona ha confessato di aver chiesto alla ragazza di fare alcune foto per Playboy, pur essendo a detta sua "piatta".

Fabrizio ha parlato anche di un tradimento, sembra smentito dalla Provvedi, che quest'ultima avrebbe fatto ai suoi danni. Avendola fatta seguire da uno dei suoi paparazzi, Corona avrebbe scoperto una serata trascorsa da Silvia in compagnia di Fedez.

Il capitolo 'incriminato' del libro di Corona suscita scalpore

Nel settimo capitolo di "Non mi avete fatto niente", quello incriminato, Fabrizio Corona ha scritto di essere dotato di un magnetismo particolare grazie al quale, dopo aver guardato una donna, riuscirebbe a portarsela a letto in men che non si dica. L'ex re dei paparazzi ha citato Zoe Cristofoli, Patrizia Bonetti e persino un'attrice a luci rosse, che sarebbero state tra le sue frequentazioni successive alla relazione con Silvia Provvedi. Gli atteggiamenti, il vissuto e adesso il libro di Fabrizio Corona hanno suscitato da un lato molto interesse dall'altro alcune critiche, in quanto non ci si aspettava un capitolo con un titolo e un contenuto impensabili.

Di recente Fabrizio è stato intervistato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin e nel corso dell'intervista è accaduto un imprevisto, in quanto Corona ha perso un dente. L'imprenditore ha ammesso di essersi "rifatto" dopo la dura esperienza carceraria che gli ha fatto perdere quasi tutti i denti. La Toffanin ha invitato l'uomo a uscire dallo studio in modo tale da avere il tempo necessario per ricomporsi. Ogni apparizione di Fabrizio in tv ha riservato sempre sorprese impensabili, proprio come il suo ultimo scritto, elaborato in maniera schietta e cruda.