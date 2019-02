Annuncio

Annuncio

Nel corso della quarta puntata de L’Isola dei Famosi si sono uniti ai naufraghi altri due concorrenti dopo i ritiri di Francesca Cipriani e Youma Diakite. Jeremias Rodriguez ha definitivamente superato i problemi ad una mano che gli avevano impedito di raggiungere l’Honduras nelle settimane precedenti ed è entrato ufficialmente a far parte del cast del programma televisivo in onda su Canale 5. Sulla spiaggia di Cayos Cochinos è approdata anche la sensuale Soleil Sorge. L’ex fidanzata di Luca Onestini si è messa subito in mostra e non ha nascosto una certa simpatia per Stefano Bettarini.

“E’ carino, mi piace e potrebbe starci anche perché non credo molto alla sua storia con la tipa con la quale è uscito da Temptation”.

Annuncio

L’italo americana ha aggiunto che la presenza dell’ex calciatore potrebbe essere stimolante per lei. “Potrebbe essere uno con il quale potrei divertirmi. Sai quelle cose così all’interno de L’Isola”.

La replica della fidanzata di Bettarini: 'Il nostro amore è forte, non otterrà i risultati sperati'

Le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne hanno subito acceso la discussione in studio con Alessia Marcuzzi che ha stuzzicato sull’argomento Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex gieffino con il quale ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. “Non otterrà i risultati sperati” - ha subito messo in chiaro la ventiquattrenne. “Il nostro amore è talmente forte che potrà arrivare chiunque.

Annuncio

I migliori video del giorno

Per me lei può far quel che vuole ma Stefano ha già dimostrato quello che prova per me”.

La presenza della Sorge di sicuro metterà un po’ di pepe al reality. In passato Soleil è già stata al centro di roventi polemiche per aver deciso di lasciare Luca Onestini mentre era nella casa del Grande Fratello Vip ed iniziare una relazione con Marco Cartasegna (altro ex tronista di Uomini e Donne).

Soleil, l'incidente piccante durante il gioco del fango

Nel corso della puntata di ieri sera de L'Isola dei Famosi Soleil Sorge si è messa in evidenza anche per la sua performance nel corso di una delle prove che ha visto impegnati i naufraghi. In particolare alla ventiquattrenne è toccato 'ripulire' gli uomini presenti sull’Isola dopo che quest’ultimi avevano fatto il bagno nel fango.

Annuncio

Non sono mancati i momenti imbarazzati con Paolo Brosio che ha rischiato di restare senza costume e, soprattutto, con l’italo americana che, nell’impeto di portare a termine il compito richiesto, ha involontariamente toccato le parti intime di Marco Maddaloni.