Finisce la favola d'amore tra Nilufar e Giordano, coppia formata nel programma Uomini e donne di Maria de Filippi. Lei durante la permanenza sul trono nascose una verità troppo scomoda ovvero quella di frequentare un altro ragazzo mentre Giordano la corteggiava all interno del programma. Lui, dopo che venne allo scoperto la cosa, decise di rimanere accanto alla donna di cui si era innamorato ma, a quanto pare, il rapporto ha iniziato a sgretolarsi.

Da Uomini e Donne a Temptation Island

La coppia continua serena la loro relazione durante tutta un'intera estate. I fan hanno seguito Nilufar e Giordano tramite Instagram e sembrava andare tutto per il verso giusto. Durante una serata Giordano dichiarò il suo amore per Nilufar davanti a tutti i presenti nel locale.

I dubbi di Giordano vengono fuori però durante la partecipazione a Temptation Island, versione VIP andata in onda a Settembre. A peggiorare la situazione, all interno del villaggio delle fidanzate c'è anche Nicolò, un altro corteggiatore di Nilufar a Uomini e Donne che poi diventò la non scelta della tronista. Giordano, infastidito dalla situazione, inizia a dubitare di nuovo della sua fidanzata. Riaffiora inoltre la questione avvenuta durante il trono ( di cui abbiamo parlato in precedenza). Lui chiede subito un falò anticipato con l'intenzione di lasciare la sua fidanzata, spiegando che da quando lasciarono il programma il rapporto ha iniziato a deteriorarsi a causa della sua frequentazione "clandestina" a Uomini e Donne; Nilufar per difendersi risponde che se voleva lasciarla doveva farlo subito invece che prenderla in giro e continuare la loro storia.

Il falò continua tra chiarimenti e lamentele fino a quando lui dichiara il suo amore per lei e afferma di voler continuare nonostante i dubbi. La coppia termina così il programma uscendo insieme superando la prova del falò finale.

Uomini e Donne: la fine di un amore

La relazione continua senza troppi intoppi fino a quando iniziano a girare fin troppi rumors sulla possibile rottura tra Nilufar e Giordano. I due smentiscono dichiarando di attraversare solo un momento di crisi ma di essere ancora innamorati; giravano infatti sui siti di news notizie in cui la coppia doveva presenziare insieme alla futura scelta di Teresa, attuale tronista di Uomini e Donne. Nelle ultime ore Giordano però spiazza, tramite una storia di Instagram, annunciando la fine dell amore con Nilufar per incompatibilità caratteriale.

"Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar." Senza dubbio parole d'addio.