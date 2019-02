Annuncio

Arrivano delle brutte notizie per i fan de Il Segreto e di Una vita. Le due soap opere iberiche, ideate da Aurora Guerra, intrattengono da parecchi anni i pomeriggi e le serate di tantissime persone ottenendo un discreto numero di telespettatori. Pur essendo due dei programmi più guardati, la Mediaset ha in serbo un nuovo cambio di programma. Ebbene, martedì 26 febbraio, su Rete 4, il serale è stato cancellato.

Il Segreto e Una Vita cancellati, il motivo

Non c'è pace per i fan de Il Segreto i quali, ancora una volta si vedono subire un cambio della programmazione. Questa volta, 'a sacrificarsi' è l'appuntamento in prima serata su Rete 4. Guardando il palinsesto ufficiale della Mediaset, entrambe le soap non risultano in programmazione.

Al posto loro andrà in onda un film d'azione 'Unstoppable - Fuori controllo'.

Il motivo di questa cancellazione del serale è dovuto al fatto che quella sera, su Canale 5, debutterà un programma di approfondimento con Gianluigi Nuzzi 'Segreti e Delitti'. Ed ecco che per non 'rubare' gli spettatori, la rete ammiraglia ha deciso di fare questa scelta. Al momento non si sa se si tratta di una misura temporanea e se le due soap spagnole torneranno nuovamente nella serata di martedì prossimo. Una cosa è certa, questa notizia non andrà a genio ai fan de Il Segreto e di Una Vita.

Anticipazioni Il Segreto

In questa settimana, a Puente Viejo accadranno svariate cose. Elsa inizierà a dubitare che Antolina abbia avuto una relazione con il suo defunto fratello Jesus e proverà a indagare sulla faccenda.

Intanto, l'ex ancella verrà smascherata e sia Consuelo che Marcela si renderanno conto della sua vera natura. Julieta rovisterà tra le cose di Fernando e scoprirà che ha dei disturbi psichici. Saul proporrà alla sua amata di fuggire dal villaggio ma lei lo esorterà a restare e a vendicarsi di quanto subito. Infine, Adela apprenderà una brutta notizia che riguarda il suo stato di salute.

Anticipazioni Una Vita

Acacias è in fermento per le feste di San Ausilio. Olga svelerà a Blanca e Samuel della violenza subita dal suo patrigno Tomas e dell'aborto che si è procurata in seguito ad una gravidanza. Una volta appresa questa tetra verità, i coniugi Alday decideranno di accogliere ufficialmente la ragazza in famiglia.

Elvira approfitterà della crisi tra Victor e Maria Luisa per far ingelosire Simon. Ma quando quest'ultimo vedrà la Valverde con un altro uomo, la inviterà a stargli alla larga. Antonito non riuscirà ad uscire dal carcere e si ritroverà costretto a subire i maltrattamenti delle guardie. Infine, il perfido colonnello Arturo svelerà a tutto il quartiere che Susana è la madre di Simon.