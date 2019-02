Annuncio

La situazione sentimentale di Gemma Galgani continua a incuriosire i telespettatori del Trono Over di Uomini e donne. La dama, protagonista indiscussa della parte dedicata a dame e cavalieri, continua a frequentare Rocco Fredella, anche se il loro rapporto non manca di alti e bassi. La conferma è arrivata nelle puntate trasmesse la scorsa settimana su Canale 5 e lo stesso cavaliere ha confermato i propri timori nell'intervista rilasciata al settimanale Uomini e donne Magazine nell'ultimo numero in edicola. In essa, Rocco ha dichiarato il proprio interesse per la Galgani ma anche espresso il timore che lei non ricambi tali sentimenti, pensando prima di tutto a se stessa. Eppure, nonostante i dubbi, sembra che Fredella non abbia intenzione di tirarsi indietro in questa frequentazione, al punto da avere organizzato una romantica sorpresa per Gemma all'interno di un castello in provincia di Terni. Si tratterà di un'esterna simile ad una scelta, durante la quale il piastrellista potrebbe avere in serbo una clamorosa proposta.

Le ultime 'mosse' di Rocco con Gemma

Le anticipazioni di Uomini e donne dedicate al Trono Over confermano che Rocco non si tirerà in dietro nel suo tentativo di portare al livello successivo il suo rapporto con Gemma Galgani. Nella registrazione effettuata il 20 febbraio, come riportato dal portale Il Vicolo delle News, il cavaliere ha parlato della sorpresa che ha organizzato per la dama torinese: un weekend in un castello medievale nel quale metterà Gemma davanti ad una scelta. Tale richiesta non avrà nulla a che vedere con quanto accaduto per Lorenzo Riccardi o Teresa Langella ma sarà una richiesta ben più esplicita: la dama vorrà trascorrere la notte in sua compagnia? A conferma di questa sorpresa, che potrebbe diventare una puntata speciale di Uomini e donne intitolata "La decisione", è arrivata anche la segnalazione del sito Isa e Chia.

Una fan ha sorpreso e fotografato Rocco nel Castello di Alviano (paesino in provincia di Terni) mentre organizza qualcosa di romantico. Ed è davvero difficile credere che non sia Gemma la destinataria della sua proposta.

Le dichiarazioni di Rocco a Uomini e donne Magazine

Nell'intervista rilasciata nel settimanale dedicato a Uomini e donne, Rocco Fredella ha confermato di essere arrivato nel programma per conoscere e frequentare Gemma Galgani. Ma anche se lui non ha mai nascosto il suo interesse, la dama ha finito per deluderlo e sottovalutarlo. A tal proposito il cavaliere ha aggiunto: "È innamorata solo di se stessa. Io le ho detto di soffermarsi un attimo a vedere che tipo di uomo sono, di non giudicarmi solo in base all'apparenza, di cercare di capire che i miei atteggiamenti a volte bruschi non sono altro che un grido d’amore nella speranza che lei mi ascolti": Rocco ha proseguito il suo lungo sfogo al''interno del tabloid aggiungendo di non voler porre fine a questo rapporto nonostante lei continui a tenerlo a distanza.

Vorrebbe entrare nel suo mondo, magari conoscendo il teatro nel quale Gemma lavora ma la torinese non gliel'ha ancora permesso. Per questo, il cavaliere si è detto bloccato "in un limbo", tentando in tutti i modi di piacere alla dama ma rendendosi conto che una conquista vera e propria difficilmente potrà arrivare.