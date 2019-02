Annuncio

Le anticipazioni delle trame dal 18 al 22 febbraio ci svelano che al centro delle vicende di Un Posto al sole ritroveremo Elena che farà una scoperta a seguito della quale avrà un malore. Vedremo poi che Prisco tornerà più cattivo che mai e pianificherà la sua vendetta contro Franco. Ma vediamo ciò che accadrà passo passo.

Upas, le anticipazioni della prossima settimana

Valerio ieri sera ha chiesto ad Elena di sposarlo e lei accetterà felice. Poi, però, alcuni imprevisti mineranno la loro precaria felicità. In primis vi sarà l'incontro in carcere tra la giovane Viscardi ed i suoi genitori e poi un riavvicinamento tra Valerio e Simona che getterà l'uomo nello sconforto più totale. Il fratello di Veronica si sentirà in colpa per quanto successo con la sua ex e allo stesso tempo inizierà a sentirsi confuso sui suoi reali sentimenti.

Alberto noterà lo stato d'animo dell'amico per cui gli chiederà di confidarsi con lui. Ovviamente lo scopo del Palladini sarà quello di allontanarlo per sempre da Elena.

Succederà poi che quest'ultima scoprirà quanto accaduto tra il padre del suo futuro bambino e la sua ex. La cosa purtroppo la getterà nello sconforto tanto che si sentirà male e vivrà delle ore davvero drammatiche. La Giordano darà poi una cattiva notizia a Valerio che ne resterà distrutto. L'uomo vorrà starle vicino ma Marina glielo impedirà. La dark lady, infine, deciderà di comunicare alla piccola Alice quanto accaduto alla madre.

Adele vuole tornare con Manlio

Adele racconterà a Susanna gli abusi subiti da Manlio per cui l'immagine idealizzata che la ragazza aveva sempre avuto dal padre si sgretolerà.

Per lei il Picardi era stato sempre un eroe perfetto mentre invece ora ha scoperto che è un violento nonché un vigliacco. Susanna con la tristezza nel cuore, quindi, deciderà di parlare con il padre pensando che la madre abbia esagerato e così si recherà a casa per prendere i vestiti della donna insieme a Niko. Non appena vedrà il genitore gli chiederà delucidazioni in merito a quanto affermato da Adele e lui sminuirà tutto. Niko però non ci cascherà e gli chiederà il perché la moglie abbia dei lividi in volto. A quel punto Manlio dirà di avere esagerato ma allo stesso tempo sosterrà che si è trattato di un episodio isolato. Susanna non gli crederà e tornerà alla terrazza amareggiata. A seguito della chiacchierata con la figlia, però, l'uomo si farà un esame di coscienza che lo porterà ad ammettere a se stesso di avere un problema davvero grave.

Intanto alla terrazza Giulia, Ornella e Raffaele cercheranno di dare tutto il loro supporto ad Adele anche quando il Picardi rientrerà prepotentemente nella sua vita. A seguito di ciò, però, Adele si renderà conto di essere ancora innamorata del marito per cui penserà di tornare con lui nonostante i dubbi di Giulia.

Gli altri filoni di Upas

Guido e Assunta saranno sempre più complici. Vittorio noterà ciò e avrà il timore che il suo più grande incubo possa diventare realtà ovvero che i suoi genitori tornino insieme. Alla fine, però, scoprirà che i due sono soltanto buoni amici. Il ragazzo quindi si concentrerà su Anita e chiederà ad Alex di aiutarlo ad escogitare un piano per farla ingelosire. Il diabolico Del Bue chiederà alla povera ragazza di fingere di stare insieme a lui. Guido, intanto, continuerà a stare male per il rifiuto ricevuto da Mariella e per questo si sfogherà con il figlio. Infine vedremo che una terribile minaccia graverà sul povero Boschi: Gaetano Prisco sarà pronto a vendicarsi di lui.