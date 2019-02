Annuncio

Annuncio

Come in una romantica fiaba, anche la scelta di Lorenzo Riccardi ha avuto il suo lieto fine nella puntata serale di Uomini e donne trasmessa ieri 22 febbraio. Non è stato un percorso facile quello che ha accompagnato il tronista verso la scelta di Claudia Dionigi. Nel corso del weekend in villa, infatti, sono stati numerosi gli screzi con lei, apparsa visibilmente delusa per l'atteggiamento avuto da Lorenzo con l'altra ragazza presente nella location immersa nel verde, ovvero Giulia Cavaglia. Per diverso tempo, Claudia ha avuto l'impressione che Riccardi avrebbe optato per la sua rivale e tale convinzione è stata evidenziata anche dalla sua quasi partenza anzitempo dalla villa. Dopo lunghe riflessioni e qualche lacrima, il giovane ha però ha deciso di far parlare il suo cuore, informando Giulia della non scelta e lasciandola visibilmente delusa davanti all'evidenza. Da lì al finale da sogno il passo è stato breve.

Annuncio

Resoconto scelta Uomini e donne: Lorenzo tira la corda con entrambe

Stando a quanto si evince dal resoconto di Uomini e donne relativo all'attesissimo serale di ieri, Lorenzo Riccardi ha evidenziato la propria indecisione per tutto il weekend in villa. Nei giorni trascorsi con le sue corteggiatrici, infatti, il ragazzo ha vissuto momenti emozionanti con entrambe. Prima è stata la volta della sorpresa organizzata da Claudia, che gli parlato della sua famiglia e delle sue origini. Poi è stata Giulia a mostrare un video nel quale il padre di Lorenzo lo ha salutato parlando del loro forte legame. Con le due ragazze ci sono stati baci e carezze, che hanno scatenato l'evidente delusione dall'una e dall'altra parte.

Annuncio

La più arrabbiata era Claudia che, dopo avere chiesto di spegnere le telecamere per baciare il tronista, lo ha visto subito correre da Giulia come se nulla fosse accaduto. Quella stessa sera la Dionigi è salita in auto, dichiarando di avere deciso di andarsene dato che la Cavaglia sembrava essere in netto vantaggio per la scelta finale. Poi però la ragazza è tornata sui suoi passi, confermando ancora una volta a Riccardi di essere molto presa da lui anche se questo è riuscito a spazientirla in tutti i modi.

Il lieto fine tra Claudia e Lorenzo

Il weekend in villa di Lorenzo Riccardi con le corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi si è concluso prima del tempo. Il tronista di Uomini e donne ha informato entrambe, attraverso un biglietto, di essere giunto alla sua scelta in anticipo e ha dato loro appuntamento nel castello medievale.

Annuncio

Qui, dopo avere parlato con Gemma Galgani, il ragazzo ha avuto il difficile compito di informare Giulia della 'non scelta'. La corteggiatrice si era sentita in vantaggio rispetto alla rivale e per questo sembrava essere visibilmente delusa dalla decisione di Riccardi. Lorenzo si è quindi trasferito nel salone delle feste in compagnia dei propri ospiti e dei personaggi noti di Uomini e donne. Claudia lo ha fatto penare per qualche minuto e quando la tenda si è alzata non è corsa subito da lui. Lo ha fermato dicendo: "Tu lo sai che dovrei dirti di no, ma come faccio?". Il bacio è stata l'inevitabile conseguenza sotto la cascata di petali rossi e gli applausi degli ospiti della serata. Claudia ha voluto da lui un'ultima rassicurazione: "Sei sicuro? Mi hai fatto passare una giornata infernale, sono stata in ansia. Mia madre e io eravamo le uniche negative". Ma le idee di Lorenzo sono state chiare come non mai e la coppia ha così potuto festeggiare in una serata da sogno.