La storia d'amore tra Isaac ed Elsa sta appassionando moltissimi telespettatori de Il Segreto, la soap in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni della prossime settimane ci svelano che il Guerrero sposerà Antolina ma allo stesso tempo continuerà a pensare incessantemente alla sua Elsa. Ecco passo passo quello che accadrà.

A breve ne Il Segreto

Le anticipazioni de Il Segreto delle prossime settimane ci rivelano che Antolina perderà completamente la testa e, pur di avere Isaac tutto per sé senza interferenze, non esiterà ad uccidere Amancio, il padre di Elsa. Si macchierà di tale crimine in quanto l'uomo scoprirà (e ne avrà anche le prove) che lei ebbe una relazione con Jesus. Antolina, poi, in preda alla pazzia, cercherà di uccidere anche la Laguna senza però riuscirci.

Parallelamente a tali vicende, Elsa deciderà di trasferirsi in pianta stabile a Puente Viejo a seguito del funerale del padre. La donna sarà costretta, però, a stabilirsi nella locanda di Marcela e Matias. I guai per lei non termineranno in quanto scoprirà di non avere nemmeno più un soldo a causa di una crisi economica del padre della quale non era stata informata. Elsa, quindi, cercherà un impiego per sostenersi e, grazie al prezioso aiuto di Carmelo, diventerà l'aiuto maestra di Adela.

Antolina sempre più cattiva

Antolina non sarà per nulla felice per l'impiego di Elsa e accentuerà i malesseri legati al suo stato interessante per avere maggiori attenzioni da parte di Isaac. Quest'ultimo, però, nonostante tutto, continuerà a pensare ad Elsa e, nel corso di un temporale che ci sarà a Puente Viejo, si metterà alla ricerca dell'amata sparita misteriosamente.

Il Guerrero cercherà la Laguna in ogni luogo e la ritroverà all'interno di una capanna abbandonata. Intanto la pioggia cadrà sempre più copiosa per cui i due decideranno di trascorrere la notte insieme in quel luogo. In tale circostanza Isaac ribadirà ad Elsa di non aver mai smesso di amarla. La donna però gli chiederà di non fare nulla che possa compromettere il suo onore per cui tra di loro non ci sarà nemmeno un bacio.

Il mattino seguente il Guerrero prometterà all'amata di non rivelare ad Antolina di aver trascorso la notte insieme a lei e tornerà a casa. Ad attenderlo ci sarà Antolina che gli farà una scenata e vorrà inoltre spiegazioni in merito alla notte trascorsa fuori casa. Antolina scoprirà che Isaac ed Elsa hanno trascorso la notte insieme? E se si, cosa accadrà poi?