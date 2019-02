Annuncio

Dopo la scelta di Teresa Langella, ieri pomeriggio, 12 febbraio, è stata registrata la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Lorenzo Riccardi. Il giovane milanese, qualche giorno fa, aveva dichiarato di essere ormai pronto a concludere il suo percorso in compagnia di una delle sue due corteggiatrici: Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Sebbene quest'ultima fosse indicata come favorita in vista dell'atto conclusivo, stando alle prime indiscrezioni riportate da "Il Vicolo delle News" pare che invece l'ex corteggiatore di Sara Affi Fella abbia optato per Claudia all'ultimo momento.

Ricordiamo, inoltre, che dalle anticipazioni fornite dallo stesso sito, risulterebbe anche che Teresa Langella abbia scelto Andrea Dal Corso e non Antonio Moriconi.

Uomini e Donne anticipazioni, il weekend in villa: Lorenzo avrebbe abbandonato

Il percorso di Lorenzo Riccardi al Trono Classico di Uomini e donne è stato piuttosto tortuoso: il ragazzo in diverse occasioni si è ritrovato a dover rincorrere le sue corteggiatrici che avevano pensato di lasciare la trasmissione a causa di gesti e decisioni del 22enne piuttosto discutibili.

Prima della scelta finale, Lorenzo ha trascorso un weekend in villa con Claudia e a Giulia, e pare che anche quest'esperienza sia stata piuttosto traumatica, con il tronista che si sarebbe reso protagonista di aspri litigi (soprattutto con la Cavaglià) che lo avrebbero addirittura spinto ad abbandonare la villa prima del previsto.

La scelta di Lorenzo Riccardi sarebbe ricaduta su Claudia

Come accennato in apertura, una talpa de "Il Vicolo delle News" ha riportato che Claudia sarebbe risultata la preferita del tronista milanese. Dunque, malgrado le disavventure in villa, Lorenzo Riccardi alla fine avrebbe scelto proprio la Dionigi. Sulla risposta di quest'ultima, però, al momento non è trapelato ancora nulla. Tuttavia, qualora il 22enne avesse individuato proprio nella corteggiatrice di Latina la donna della sua vita, si tratterebbe di una vera e propria sorpresa per il pubblico di Uomini e Donne.

Per cercare di carpire qualche informazione in più sulla conclusione dell'esperienza di Lorenzo Riccardi al dating-show di Canale 5, non resta che attendere i prossimi "movimenti social" dei vari protagonisti della trasmissione, a partire dalla conduttrice Giulia De Lellis, e passando per l'autrice Raffaella Mennoia, con quest'ultima che, nonostante le pressanti richieste dei telespettatori, sta mantenendo il silenzio sugli speciali di Uomini e Donne.

Le scelte di Teresa e Lorenzo andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in prima serata rispettivamente il 15 e 22 febbraio alle 21:20.