Annuncio

Annuncio

Giovedì 21 febbraio va in onda su Rai Uno il sesto appuntamento con la serie televisiva 'che dio ci aiuti 5' che si è sempre distinta per la capacità di sorprendere lo spettatore. L'attenzione principale viene posta intorno alla figura di Athos che continua a essere presente nella vita di Azzurra sebbene i due innamorati facciano i conti con molte incertezze. La madre di Emma sta cercando di iniziare una nuova vita sebbene sappia quanto sia difficile mentre Nico si trova a essere diviso tra l'amore di due donne dai caratteri completamente opposti. Il Santopaolo, però, vorrebbe dare una svolta alla propria vita mentre Suor Angela deve fare i conti con nuovi casi da risolvere. Gli spoiler del primo episodio della sesta puntata, intitolato "Sos" sottolineano che Suor Angela vuole sostenere una ragazza intenzionata a vendere la sua persona pur di aiutare i familiari.

Annuncio

Athos scopre di avere con Emma la passione in comune per la letteratura

La protagonista vuole riuscire nel suo intento mentre Nico sente l'esigenza di portare la relazione con Maria al livello successivo. Nuovi colpi di scena, però, subentrano pronti a cambiare la situazione dopo che Ginevra deve fare i conti con il passato, in particolare con un segreto che la giovane donna ha tenuto nascosto per molto tempo. Nico viene messo al corrente di questa vicenda e si dimostra disposto a stare al fianco della novizia con l'intento di proteggerla mentre Athos scopre di avere la passione per letteratura condivisa con la figlia di Azzurra. La proprietaria del convento si sente esclusa da Athos ed Emma e finge di essere un'intellettuale, al punto tale da amare i libri.

Annuncio

Athos non ha intenzione di rinunciare all'amore di Azzurra

Gli spoiler del dodicesimo episodio della sesta puntata, intitolato "Come un fantasma" sottolineano che Suor Angela si concentra per indagare intorno alla figura di un infermiere che mostra di avere una doppia identità. Intanto al convento degli Angeli Custodi si presenta la zia di Nico che è una suora mentre Maria vuole fare colpo sulla donna e ha bisogno dell'aiuto di Ginevra. Valentina, dal canto suo sembra aver superato il periodo critico in cui le sue condizioni di salute si sono rivelate preoccupanti e migliora con il passare dei giorni. La giovane donna non riesce a nascondere i suoi sentimenti nei confronti del fisioterapista mentre Gabriele vuole dimostrare l'amore a Valentina; infine Athos non ha intenzione di rinunciare ad Azzurra e prova a riconquistare la madre di Emma.