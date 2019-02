Annuncio

Dopo i numeri importanti arrivati nella primissima stagione per la serie Tv Suburra è tempo della tanto attesa seconda, al via su Netflix dal 22 febbraio. Racconto degli antefatti del film omonimo del 2015 di Stefano Sollima, a sua volta tratto dal romanzo del 2013 scritto dalla coppia De Cataldo - Bonini, in tutte queste sue forme artistiche (libro, film, fiction) il titolo prende nome dall’esteso quartiere dell'antica Roma che dal colle Quirinale arrivava fino all’Esquilino, nella cui parte inferiore abitavano gli strati socialmente più bassi della popolazione. E ancora oggi il termine suburra è espressione generica di luogo in condizioni miserabili e malfamato, come metaforicamente è, appunto, la mafia Capitale di cui ci parla il crime thriller italiano Suburra.

Dove criminalità organizzata, corruzione politica e ambienti del Vaticano si intrecciano, scontrano e alleano in una battaglia feroce e senza esclusioni di colpi per il controllo del litorale romano. Lotta che s'intensificherà in Suburra 2.

Nella prima stagione di Suburra

Aureliano, Lele, Spadino e ‘Samurai’ si sono contrapposti per il controllo della Città Eterna. Aureliano Adami, soprannominato ‘numero 8’, fa parte della famiglia che controlla il territorio di Ostia, dove il potente boss Samurai, ultimo superstite della Banda della Magliana, sogna di erigere una specie di Sin City. E per cercare di raggiungere il suo obiettivo stringe un’alleanza con Cinaglia, uomo politico inizialmente dai saldi principi.

Mentre Sara Monaschi, la consulente finanziaria legata al Vaticano interpretata da Claudia Gerini, percepisce odore di soldi con la questione migranti a Ostia e trova alleanze sorprendenti in personaggi corrotti della Chiesa. Andata in onda nel 2017, la stagione 1, composta da dieci puntate, ricordiamo che è disponibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

Trama Suburra 2

Suburra 2 è ambientata nelle due settimane antecedenti le elezioni comunali di Roma. E infatti, in questa stagione bis, secondo le anticipazioni rivelate da Netflix, i contorni del legame tra organizzazione criminale e politica diventeranno sempre più marcati e gli intrecci ancora più loschi. Vicende che vedranno il candidato sindaco Amedeo Cinaglia oramai disposto a qualsiasi compromesso pur di ottenere quello che vuole.

Samurai continuerà intanto la sua guerra contro Aureliano e Spadino per il controllo del territorio, mentre Lele, dopo il doloroso omicidio di suo padre per mano di Aureliano, deciderà di seguire le orme paterne ed entrerà in polizia.

Il cast

Prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, scritta e curata da Barbara Petronio per la regia di Andrea Molaioli e Piero Messina, Suburra 2 è composto da otto episodi. Nel cast tutti confermati i principali protagonisti: Alessandro Borghi (Aureliano), Francesco Acquaroli (Samurai), Eduardo Valdarnini (Lele), Giacomo Ferrara (Spadino), Filippo Nigro (Cinaglia), Barbara Chichiarelli (Livia Adami), Carlotta Antonelli (moglie di Spadino) e Claudia Gerini.

Tra le new entry in scena da questa seconda stagione, Federica Sabatini e Cristina Pelliccia saranno rispettivamente Nadia, la figlia di un boss secondario del litorale che avrà intrecci con Aureliano, e un agente di polizia assai decisa. Quindi Jacopo Venturiero vestirà i panni dello speaker radiofonico Adriano, in passato legato a Samurai e adesso vicino a Cinaglia. Insomma, soldi e potere al centro di una Roma in cui non c’è più niente di sacro, per citare Netflix.