La tronista Teresa Langella in questi giorni ha passato del tempo in villa con i due corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio, per arrivare successivamente alla scelta finale del suo percorso. Come ben sappiamo ormai, la scelta della tronista andrà in onda in prima serata su Canale 5 il 15 febbraio nelle puntate speciali di ''Uomini e Donne''.

Detto ciò, il sito di cronaca rosa ''VicolodelleNews'' nelle ultime ore ha svelato la possibile scelta di Teresa Langella grazie ad una ''loro talpa''. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli a riguardo la scelta della bella tronista.

Uomini e Donne anticipazioni: Teresa dopo i giorni passati in villa avrebbe scelto Andrea Dal Corso

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, la bella tronista Teresa Langella dopo aver passato alcuni giorni nella villa in compagnia di Andrea e Antonio, sarebbe arrivata finalmente alla scelta finale.

Infatti come riporta il sito ''VicolodelleNews'' una loro talpa avrebbe comunicato che i primi giorni di Villa Teresa era propensa a scegliere Antonio per poi però cambiare totalmente decisione e scegliere Andrea Dal Corso. Alcuni siti sul web hanno addirittura postato alcune foto dei momenti passati in villa da Teresa e i suoi due corteggiatori: da queste foto infatti vediamo che la Langella ha passato dei momenti difficili e di tensione per arrivare alla sua scelta finale, ma come riposta il ''VicolodelleNews'' la scelta di Teresa è ricaduta su Andrea.

Uomini e Donne puntata speciale: la scelta di Teresa Langella in prima serata il 15 febbraio su Canale 5

La scelta della tronista come già anticipato da alcune settimane andrà in onda il 15 febbraio in prima serata su Canale 5.

Stando dalle anticipazioni sul web e social alla conduzione delle puntate speciali del programma dovrebbero esserci: Giulia De Lellis, Gemma Galgani, Tina Cipollari e Gianni Sperti (quindi senza la presenza di Maria De Filippi). Tuttavia, però, il tutto sarà corredato da ospitate di molte coppie formatesi nel programma di ''Uomini e Donne'' nel passare degli anni: Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, Andrea e Arianna, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Elga Enaurdu e Diego Daddi ed infine la coppia nata nel trono over Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Non ci resta che attendere la puntata di venerdì sera di ''Uomini e donne'' per vedere tutto questo cast stellare e la scelta tanto attesa di Teresa Langella.