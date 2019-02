Annuncio

Si è tenuta ieri 13 febbraio una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, ormai orfano di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. In studio erano presenti Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e i nuovi arrivati Andrea Zelletta e Angela Nasti. Se questi ultimi si sono concentrati sulle nuove frequentazioni, Luigi e Ivan hanno continuato a dedicarsi ai soliti volti noti. Luigi, in particolare, ha trovato il chiarimento con Irene Capuano dopo che lei lo aveva palesemente criticato per le recenti novità con Valentina. E al termine del confronto con le uniche due corteggiatrici rimaste in gara, il tronista ha annunciato di essere ormai pronto alla scelta e di non voler proseguire con le registrazioni in studio.

Il suo prossimo incontro con Irene e Valentina sarà nella villa dove il trio trascorrerà un ultimo weekend prima della scelta finale. Nel caso di Ivan ieri si è parlato delle solite scaramucce legate a Natalia, che ha continuato a vedere sia lo spagnolo che Andrea.

Uomini e donne anticipazioni: l'atteso chiarimento con Irene

Nelle precedenti registrazioni dedicate al Trono Classico di Uomini e donne, come vedremo anche nella puntata in onda oggi pomeriggio su Canale 5, Irene è apparsa molto arrabbiata per la decisione di Luigi di conoscere e frequentare la nuova corteggiatrice Valentina. La Capuano ha rifiutato il confronto con il tronista, limitandosi a pesanti dichiarazioni contro di lui e rifiutandosi di chiarire la situazione.

Il fatto aveva aumentato la delusione del tronista che in varie occasioni l'ha definita una ragazza immatura. La coppia ieri finalmente ha trovato un punto di incontro: lei si è presentata nell'albergo di Mastroianni e ha cercato di appianare le divergenze, ammettendo di tenere molto a lui. Entrambi hanno confermato di voler proseguire la frequentazione e davanti a tali affermazioni Valentina in studio è apparsa visibilmente irritata. Luigi ha dichiarato di essere molto confuso e la stessa Irene si è detta desiderosa di capire come lui si comporterà nel weekend che trascorreranno in villa. È stata poi mostrata l'esterna con Valentina durante la quale lei ha nuovamente negato il bacio.

Trono Classico di Uomini e donne: ancora dubbi per Natalia

Oltre al breve spazio dedicato ad Angela Nasti e alla divertente uscita con un corteggiatore, le anticipazioni di Uomini e donne proseguono con la conferma dell'interesse di Ivan per Natalia.

Sebbene lei abbia rivisto in esterna anche Andrea, Ivan ha continuato a dirsi interessato a lei e a litigare con il collega. L'impressione segnalata dal Vicolo delle News nel resoconto della registrazione di ieri 13 febbraio è che Ivan abbia deciso di scegliere Natalia e che Sonia venga tenuta nel suo parterre soltanto per avere due corteggiatrici nella registrazione della villa e della scelta nel castello. Andrea, dal canto suo, è stato criticato per avere continuato a causare problemi ad un percorso quasi concluso. Ma il nuovo tronista ha voluto sottolineare di avere continuato ad invitare in esterna Natalia perché lei non ha mai negato un certo interesse nei suoi confronti.