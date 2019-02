Annuncio

Un posto al sole, nel corso delle prossime puntate, continuerà ad appassionare il suo folto pubblico, che dal lunedì al venerdì si sintonizza su Rai Tre per seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le anticipazioni dal 4 all'8 marzo, in particolare, sottolineano che al centro della scena ci saranno diversi personaggi e vedremo l'evoluzione di alcune storyline che in queste ultime settimane stanno tenendo i telespettatori inchiodati allo schermo.

Ciro aiuterà Franco ad incastrare Gaetano Prisco, Serena riceverà notizie dalla cugina

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che, dopo l'aggressione subita da Franco all'interno del suo garage, Ciro si offrirà di aiutarlo a scoprire se Gaetano Prisco sia davvero il mandante della rapina.

Intanto, il Boschi, benché ancora convalescente, dovrà soccorrere la moglie Angela, che avrà un'emergenza con la sua auto. Tra Mariella e Salvatore, intanto, la tensione sarà sempre più alle stelle, poiché non sarà facile continuare a nascondere a Guido la verità sulla paternità di Lorenzo. Cerruti, infatti, sarà terrorizzato all'idea di perdere il bambino. Serena sarà nuovamente contattata dalla cugina che le chiederà di trovare un'intesa per quanto concerne l'eredità di Gigi Del Colle.

Un posto al sole, Alex e Vittorio parteciperanno ad una festa in maschera

Alex si preparerà a partecipare ad una festa in maschera insieme a Vittorio, il quale avrà come obiettivo far ingelosire Anita, ma la serata prenderà una piega inaspettata.

Successivamente, la ragazza deciderà di allontanarsi dal giovane Del Bue a causa dei sentimenti che prova per lui. Silvia, abbandonata di punto in bianco da Arianna e Andrea, noterà un talento nascosto della ragazza. Adele proverà a rifarsi una vita dopo aver trovato il coraggio di lasciare Manlio ma, nonostante le remore e i consigli di Giulia, deciderà di tornare a vivere a casa sua con il marito, soprattutto in seguito alle pressioni dell'uomo. Niko rifletterà sul fatto che per Susanna occuparsi di suo padre è troppo faticoso.

La crisi di Ornella, il sogno di Arianna

Arianna sarà intenzionata a realizzare un sogno che insegue da anni e che è stata costretta a mettere nel cassetto. Ornella vivrà un momento di profonda crisi.

Infine, stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Raffaele, in partenza per Torino, verrà consolato da Renato in un modo alquanto originale ed imprevisto.