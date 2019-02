Annuncio

Mauro Icardi, attaccante ed ex capitano dell’Inter, è ancora al centro di accese polemiche. Il giocatore è fermo ormai da settimane, ufficialmente per un problema al ginocchio anche se di fatto gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno smentito che il problema si sia aggravato dall'inizio della stagione. Sono in tanti a pensare che quella dell'attaccante sia una scelta, legata al provvedimento del club che gli ha tolto la fascia di capitano. In parecchi, in queste settimane, si sono scagliati contro la moglie e procuratrice di Maurito, Wanda Nara. Dello stesso avviso anche Ivana Icardi che è stata ospite del programma “Domenica Live”, lasciandoci andare a dichiarazioni contro la showgirl e modella argentina.

Ivana Icardi racconta le difficoltà della sua famiglia

Nel corso della puntata odierna di "Domenica Live", il noto programma Mediaset condotto da Barbara D'Urso, la sorella dell'ex capitano dell'Inter, Mauro Icardi, si è aperta raccontando i difficili rapporti che vi sono all'interno della sua famiglia. La donna ha spiegato che la moglie del fratello, Wanda Nara, ha convinto Mauro che i suoi familiari si interessino a lui solo per questioni economiche, solo per avere parte dei suoi soldi e delle ricchezze guadagnate grazie al calcio. Ivana però ci tiene a ribadire che lei non ha mai chiesto niente al fratello ed è addirittura arriva al punto di giurarlo nel corso della trasmissione di oggi.

Ivana Icardi, però, non si ferma qui e aggiunge che, a suo avviso, Wanda Nara considera Mauro Icardi semplicemente 'il suo bancomat personale'.

Inoltre spiega di trovare poco corretto anche il comportamento che Wanda tiene nei confronti dei media e del pubblico: infatti, a suo dire, la moglie del fratello cerca di far sembrare la loro famiglia come unita e felice, quando invece Mauro Icardi non vedrebbe più la loro madre. Nel raccontare queste dolorose vicende personali, Ivana non riesce a trattenere le lacrime.

Guido Icardi conferma la versione della sorella

A confermare la difficile situazione familiare nella quale si troverebbe Mauro Icardi, nel corso della trasmissione di Mediaset è intervenuto anche Guido Icardi, fratello del calciatore, sostenendo la versione della sorella. "Non sento Mauro dal 2014, dal giorno del suo matrimonio.

E a me non manca il personaggio Mauro Icardi, mi manca mio fratello", ha detto.

Ivana ha voluto spiegare che all'inizio della relazione tra Mauro e Wanda, lei non ha voluto dare credito alle voci che pure le erano giunte su conto dell'ex moglie di Maxi Lopez, ma che poi, con il passare del tempo e avendola conosciuta, ha iniziato a ricredersi sul suo conto. I tentativi della donna di ricucire il suo rapporto col fratello e di spiegargli la sua visione delle cose, non sono andati a buon fine perchè, secondo Ivana, Wanda avrebbe un fortissimo ascendente sul calciatore che non vorrebbe vedere e riconoscere la realtà.

La ragazza ha concluso il suo racconto spiegando di aver sentito il fratello tramite cellulare, prima di essere da lui bloccata quando ha cercato di parlargli di Wanda.