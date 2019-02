Annuncio

Annuncio

Un posto al sole, la soap opera più longeva della televisione italiana, si appresta a regalare, nel corso delle prossime puntate, emozioni e colpi di scena ai telespettatori che dal lunedì al venerdì seguono le peripezie degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le anticipazioni dal 25 febbraio al 1° marzo svelano che il rapporto tra Elena e Valerio, dopo diversi tiramolla e la scoperta da parte della Giordano Junior del tradimento del Viscardi con Simona, arriverà ad una svolta inattesa e sarà proprio Marina ad ideare un piano per dividere la figlia dall’uomo che ama. Novità in vista anche per Franco, che sarà aggredito e trasportato d’urgenza in ospedale.

Un posto al sole, Franco capirà che Prisco è il mandante della sua aggressione

Le anticipazioni di Un posto al sole sottolineano che Elena sarà sempre più determinata ad archiviare la sua relazione con Valerio, dopo che l’uomo l’ha tradita con Simona.

Annuncio

Marina, intanto, si adopererà affinché la figlia si separi dal Viscardi e deciderà di mandarla fuori Napoli. Quando lui verrà a sapere che la donna che ama sta per partire, correrà da lei per chiederle un’altra possibilità. Simona, dal canto suo, prenderà una decisione che spiazzerà tutti. Franco subirà una violenta aggressione e sarà trasferito in ospedale dove accorreranno parenti ed amici in apprensione per lui. Poco dopo scoprirà che il mandante è Gaetano Prisco e temerà seriamente per l’incolumità di Angela e Bianca, ma Ciro gli offrirà il suo aiuto.

Mariella e Guido si riavvicineranno, Serena attenderà il risultato del DNA

Adele sarà in crisi perché dovrà cercare una nuova occupazione, ma Giulia la esorterà a rivendicare i propri diritti nei confronti di Manlio.

Annuncio

Renato, mentre farà da babysitter a Jimmy, finirà per assopirsi sul divano e il bambino assisterà alla visione di un film horror. Quando il Poggi si renderà conto del madornale errore, chiederà aiuto a Raffaele, il quale proverà ad indagare per scoprire se la pellicola ha avuto ripercussioni sul piccolo. Successivamente l’uomo sarà costretto a raccontare a Giulia l’accaduto. Serena, intanto, in attesa di scoprire l’esito dell’esame del DNA, sarà assalita dalla paura e temerà di non essere la vera figlia di Gigi Del Colle. Mariella tornerà a lavorare al Comando accanto a Guido, il quale le farà un’intensa dichiarazione d’amore. La Altieri ne sarà molto colpita, ma Cotugno la riporterà alla realtà e le farà presente il ruolo che adesso riveste Cerruti nella sua vita e in quella del piccolo Lorenzo. Infine, le anticipazioni di Un posto al sole evidenziano che Otello, di ritorno da Indica, porterà una cattiva notizia in casa Saviani.