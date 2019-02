Annuncio

Nuove tematiche sono presenti all'interno della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' in onda dal 21 ottobre 1996 che ha messo il pubblico di fronte a dei cambiamenti. I telespettatori hanno fatto i conti con il ritorno di un personaggio storico come Assunta che ha stretto una grande amicizia con Guido fraintesa da Vittorio. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo alle ore 20:40, svelano che Mariella comincerà a nutrire dei dubbi sull'atteggiamento avuto nei confronti di Guido che non ha messo al corrente della paternità. Cerruti dimostrerà di avere un parere opposto all’Altieri con la quale avrà uno scontro mentre Serena dovrà tornare a parlare dell'eredità dopo aver vissuto momenti difficili per il test del Dna.

La donna riceverà la telefonata della cugina che vorrà concludere la spettanza al patrimonio di Gigi Del Colle e Ciro darà aiuto a Franco. Il ragazzo ha coinvolto il Boschi nella riapertura della palestra ricevendo il sostegno dell'uomo al punto che il pugile vorrà ripagare il marito di Angela con l'amicizia.

La preoccupazione di Niko

Alex vivrà delle incertezze perché non saprà scegliere un vestito adatto per la festa in discoteca ma Vittorio cercherà di aiutare la ragazza. Il figlio di Guido accompagnerà alla serata la fidanzata fittizia e spererà di far colpo su Anita ma il piano non andrà nel modo previsto. Mariella si sentirà stanca di gestire il peso delle bugie raccontate a Guido e questa situazione avrà delle ripercussioni sull'amicizia con Cerruti.

Franco andrà in aiuto di Angela per risolvere il problema della macchina a causa del guasto al motore. Ciro non si perderà d'animo e avrà intenzione di rischiare la vita pur di far tornare in carcere Gaetano Prisco. Niko si troverà alle prese con dei dubbi: il figlio di Renato vorrebbe aiutare la compagna a fare la scelta giusta.

Ornella alle prese con un periodo di crisi

L'avvocato si dirà convinto che Susanna porti sul peso un carico di responsabilità eccessive tra cui quella di controllare il padre. Nel frattempo Adele proverà a trovare un equilibrio e Ornella inizierà a fare i conti con un periodo d'incertezze che potrebbero avere degli effetti sul rapporto con il marito. Manlio metterà scompiglio nella mente della moglie al punto che la signora Picardi si dirà pronta a tornare a casa nonostante il parere contrario di Giulia.

Infine Raffaele lascerà Napoli per recarsi a Torino e incontrare il figlio.