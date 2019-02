Annuncio

Un posto al sole offrirà una nuova appassionante settimana di programmazione al pubblico che da oltre cinquemila puntate segue le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le anticipazioni dal 18 al 22 febbraio, infatti, svelano che il piano di Alberto per separare Elena e Valerio, con la complicità di Simona, andrà a buon fine e per la Giordano Junior l'epilogo sarà davvero tragico. Anche per Adele arriverà il momento di decidere quale destino avrà il suo matrimonio con Manlio e Susanna sarà inevitabilmente coinvolta nella crisi coniugale dei suoi genitori.

Un posto al sole, Elena finirà in ospedale dopo aver saputo che Valerio l'ha tradita con Simona

Alberto, deciso a dividere Elena e Valerio, ordirà diverse macchinazioni ai danni della coppia, coinvolgendo Simona.

Intanto, la figlia di Marina, dopo essersi riconciliata con il Viscardi, inizierà a fare progetti per il futuro insieme all'uomo amato, inconsapevole che l'incontro che l'imprenditore avrà in carcere con Vera e sua madre non farà che avvicinarli ulteriormente. Le anticipazioni di Un posto al sole relative ai prossimi episodi sottolineano che Valerio tradirà la Giordano Junior proprio con la sua ex e sarà dilaniato dai sensi di colpa. Il Palladini intuirà il disagio dell'amico e lo esorterà a confidarsi, ma il Viscardi terrà per sé la verità. Tuttavia, sarà proprio lui ad insinuarsi nel rapporto di Elena e Valerio e a fare in modo che la donna scopra il tradimento del compagno, una notizia che addirittura le provocherà un malore e la costringerà al ricovero in ospedale.

Valerio si precipiterà di corsa da Elena e riceverà dalla donna una notizia terribile, mentre Marina, al capezzale della figlia, si scaglierà contro di lui e sarà costretta ad allontanarlo. Poco dopo la donna avviserà Alice dell'accaduto.

Adele deciderà di riavvicinarsi a Manlio

Un posto al sole promette colpi di scena anche per quanto concerne la storyline incentrata su Manlio ed Adele. La donna confesserà la verità a Susanna circa le violenze e i soprusi patiti a causa del marito e deciderà finalmente di lasciarlo. La ragazza ne sarà sconvolta e cercherà di non prendere posizione e di non fare del male a nessuno dei due genitori, finendo per soffrire più di tutti, in un momento delicato e difficile quale l'esame di avvocato.

Intanto, Adele sarà confortata da Giulia e dalla famiglia Poggi, mentre Manlio cercherà di riavvicinarsi a lei con decisione. La signora Picardi, però, si renderà conto di tenere ancora molto al marito e deciderà di tornare con lui, nonostante la madre di Niko proverà a farle cambiare idea. Intanto, le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che la vendetta di Prisco entrerà nel vivo mentre Franco sarà costretto a rinunciare ad una serata in famiglia e dovrà deludere le aspettative di Bianca. Guido continuerà a soffrire per Mariella, mentre Vittorio chiederà ad Alex di fingere di essere la sua ragazza per far ingelosire Anita.