Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera ideata da Aurora Guerra, già autrice de Il Segreto. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La ragazza, infatti, si riavvicinerà a Simon dopo il ferimento di Arturo Valverde.

Una Vita: Arturo sfida a duello Victor per colpa di Elvira

Simon Gayarre e Elvira Valverde torneranno a far parlare di loro nelle nuove puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

Tutto inizierà quando il colonnello Arturo Valverde deciderà di sfidare a duello Victor, reo di aver disonorato il buon nome della famiglia. Come anticipato Elvira procurerà molti problemi a Maria Luisa e al fidanzato.

Annuncio

La giovane, infatti, arriverà a baciare il figlio di Leandro con il tentativo di far ingelosire Simon. La Valverde però si pentirà subito del gesto, visto che la perfida Ursula ha spiato la scena dal lontano. Il colonnello Valverde, una volta saputa tutta la questione, deciderà si sfidare il Ferrero a duello, in quanto l'onore della figlia era stato nuovamente compromesso. Per tale ragione, il figlio di Juliana prenderà lezioni da Simon e dal cugino Liberto.

Una Vita, anticipazioni: Elvira e Simon si riavvicinano

Dagli spoiler di Una Vita, in onda come detto nelle prossime settimane su Canale 5, si evince che Arturo Valverde avrà la peggio durante il tanto chiacchierato duello, tanto da ricevere un colpo di pistola in pieno addome.

Annuncio

I migliori video del giorno

Dopodiché verrà portato velocemente in ospedale, dove i medici si riserveranno sulla prognosi. Elvira, nel frattempo, molto dispiaciuta non si staccherà un attimo dal capezzale del padre, tanto da rifiutarsi di vivere senza di lui. Simon, a questo punto, deciderà di stare accanto all'ex fidanzata con il benestare della consorte e della madre.

La lunga permanenza in ospedale di Arturo favorirà il riavvicinamento tra Simon e Elvira. I due, infatti, si baceranno con passione non sapendo più resistere all'attrazione reciproca. Una manifestazione d'affetto che sarà spiata da Adela, la quale scioccata fuggirà dalla stanza. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la figlia del colonnello fermerà lo slancio amoroso di Simon, precisando che un'ex suora non merita questo trattamento.

Annuncio

Inoltre sottolineerà che la loro storia è ormai finita, per poi dare l'impressione di essersi pentita di tutte le cattiverie compiute ai danni di Adela.