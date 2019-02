Annuncio

La soap opera 'Una vita' ha dimostrato nel corso di questi anni la capacità di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori mettendo il pubblico di fronte a nuovi colpi di scena. La concentrazione viene posta intorno alla figura di Antonito che combina nuovi pasticci che compromettono la reputazione dell'uomo incapace di trovare la propria indipendenza. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 3 marzo svelano che Samuel e Ursula si mettono alla ricerca di Blanca e Olga, ma l'Uriarte ha paura che possa essere avvenuta una tragedia. Samuel, però, riaccende la speranza in quanto dice di aver capito il luogo in cui possano trovarsi le due donne grazie al cocchiere.

Mendez, dal canto suo non si fida delle dichiarazioni rilasciate da Antonito nella stazione di polizia, mentre Antonito fa i conti con la vergogna dopo che appare sui giornali una notizia sconvolgente. Servando e Jacinto diventano i vincitori del campionato di domino nel lift e decidono d'investire il loro premio.

Blanca pronta ad accogliere Olga nella sua abitazione contro la volontà della madre

Nel frattempo Blanca, attraverso le parole ha ascoltato una storia legata al passato della donna. Le signore, invece, sono entusiaste di organizzare la Fiera del Santo Aiuto per contribuire alle condizioni economiche del popolo di El Hoyo. Il comportamento di Arturo (Manu Regueiro) si dimostra sorprendente in quanto l'uomo si offre come volontario per dare una mano con la festa.

Blanca (Elena Gonzalez) si decide a raccontare a Samuel la storia di Olga spiegandole che è stata vittima di Tomas e al termine della conversazione, i due innamorati mostrano l'intenzione di ospitare nella loro casa la donna. Ursula non accetta questa scelta ma la figlia accusa la madre della sofferenza di Olga. Elvira ha un confronto con Simon, al termine del quale il maggiordomo le chiede di tenersi lontana dalla sua famiglia.

La richiesta di Victor a Ramon di recarsi in Francia

Intanto Ramon sottolinea la colpa di Antonito, mentre Arturo dimostra la felicità divertendosi a infamare i Palacios. Jacinto invece ha un incidente che gli provoca la perdita del campionato. Ursula, dal canto suo prova a chiedere perdono a Olga in quanto vorrebbe avere dalla sua parte la giovane donna: Lolita infatti s'impegna per convincere Felipe a prendere la difesa di Antonito.

Victor, invece, chiede a Ramon di viaggiare con Maria Luisa nel territorio francese per incontrare i genitori.