Su Rete 4, stasera, 19 febbraio 2019 andrà in onda una nuova avvincente puntata de Il Segreto. L'appuntamento è a partire dalle ore 21.25, per conoscere tutte le novità che accadranno in quel di Puente Viejo. Per chi non avesse modo di seguire la puntata di questa sera, è possibile visualizzarne la replica, grazie al servizio streaming di Mediaset.

Il segreto, 1891° puntata seconda parte: Donna Francisca ritrovata in cattive condizioni

Nella puntata di questa sera, martedì 19 febbraio 2019, avremo modo di vedere cosa succede a Donna Francisca. La perfida signora è tornata, ma si trova in una casa di cura, dove la troveremo in uno stato a dir poco pietoso. Sarà Raimundo a prendersi cura di lei e a cercare di farla riprendere.

La donna si è procurata anche una brutta cicatrice in fronte. Ma cosa sarà successo?

Problemi anche per Elsa. La donna viene a sapere che suo padre Amancio è ancora vivo, contrariamente a ciò che credeva. La notizia sarà difficile da accettare: sverrà e sarà ritrovata a terra da Consuelo. Purtroppo, però, a seguito di questo svenimento, la donna non avrà più la memoria e non ricorderà nemmeno di aver saputo che il padre è vivo. Nel frattempo, Antolina vuole sedurre Isaac [VIDEO], ma l'uomo è ancora innamorato di Elsa e decide di respingerla.

Julieta ha finalmente potuto riabbracciare il suo amato Saul, che credeva morto. Adesso, vuole organizzare qualcosa per vendicarsi di Prudencio. Il fidanzato però è riuscito a fermare in tempo Julieta [VIDEO] e le ha spiegato i motivi per cui aveva finto di essere morto: aveva bisogno di trovare un piano per liberarsi del fratello. Per saperne di più, consigliamo di visionare la puntata, anche in replica.

Replica Il Segreto su Rete 4: disponibile su Mediaset Play

Consigliamo di non perdersi assolutamente l'episodio che andrà in onda questa sera su Rete 4 in prima tv. Qualora, però, non abbiate la possibilità di seguirlo in diretta, consigliamo di recarvi sul sito internet di Mediaset, Mediaset Play. Qui avrete modo di visionare le puntate in replica che vi siete persi de Il Segreto e, a breve, avrete anche la possibilità di trovare la puntata che andrà in onda questa sera.

Tutto ciò di cui avete bisogno è di una buona connessione internet e di un dispositivo che si possa facilmente connettersi. Andrà bene un computer, ma anche un tablet o un cellulare. Recandosi sul sito di Mediaset Play dovrete soltanto cliccare sulla puntata in questione, in tal caso la numero 1891 seconda parte e godervi lo spettacolo.

Ciò è possibile al solo costo della vostra connessione.