Stefano De Martino, intervistato dal sito Gossip e Tv durante la conferenza stampa di Made in Sud, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni in merito alla sua vita privata e lavorativa. Proprio qualche giorno fa Alfonso Signorini, attraverso un video messaggio mandato in onda a Domenica In, ha lasciato intendere che Belen Rodriguez potesse essere incinta per la seconda volta. La frase sibillina, che ha insospettito tutti i fan, è stata: 'Auguri e figli maschi, ma anche femmine'. Tantissimi fan della coppia, dopo queste parole, hanno iniziato a sognare in grande, anche perché la showgirl argentina lo scorso venerdì si è assentata dal ruolo di giurata a Sanremo Young e, in molti, hanno ipotizzato che Belen non fosse rimasta a casa, come annunciato, a causa dell'influenza ma per altro.

De Martino smentisce seconda gravidanza

Oggi, però, durante la conferenza stampa della nuova edizione di Made in Sud, in cui i conduttori saranno proprio Stefano De Martino e Fatima Trotta, ha smentito i pettegolezzi. L'ex marito di Belen, raggiunto dai microfoni di Gossip e Tv, ha dichiarato: 'Non sono incinto'. In seguito De Martino ha aggiunto: 'Il gossip è talmente veloce. È cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire'.

In merito al presunto ritorno di fiamma con la sua ex moglie, Stefano non ha lasciato trapelare nulla, come accaduto già la scorsa domenica negli studi Rai. Anche in questo caso, il ballerino ha dichiarato di vivere le voci di gossip con molta leggerezza in quanto è molto preso dal suo lavoro e dalla nuova sfida che lo attende sul secondo canale Rai.

Made in Sud: il debutto il 4 marzo

Il programma comico dedicato all'ironia partenopea tornerà sul piccolo schermo dal 4 marzo. Quest'anno al timone di Made in Sud ci saranno Stefano De Martino e Fatima Trotta. In merito a quest'ultima, l'ex allievo di Amici l'ha definita una presenza fondamentale. I due, del resto, hanno dimostrato di avere una certa sintonia ancora prima di iniziare questa nuova avventura televisiva. Inoltre, secondo alcune anticipazioni, Fatima e Stefano si cimenteranno anche in alcune performance di danza. Non resta che attendere la messa in onda del programma per vedere Stefano in una veste diversa. Nel frattempo, De Martino ha ammesso che la persona che più lo fa divertire in questo periodo è proprio suo figlio Santiago che, a volte, usa dei termini da adulto.