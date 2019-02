Annuncio

La telenovela spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di sorprendere. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, il riavvicinamento tra Blanca Dicenta e il cognato Diego Alday, farà scatenare Ursula e Samuel. Quest’ultimo stanco dell’ennesimo tradimento della moglie con il fratello, si adeguerà alle condizioni della Dicenta. L'ex istruttrice della defunta Cayetana si alleerà con il figliastro, dicendogli di avere pazienza con la moglie. L’obiettivo della dark lady sarà quello di far soffrire la primogenita, sottraendogli il bambino che aspetta quando nascerà.

Samuel scopre che sua moglie è malata, Blanca di nuovo tra le braccia di Diego

Nelle prossime puntate italiane, Samuel Alday farà una scoperta che lo farà rimanere senza parole.

Il primogenito di Jaime apprenderà dal dottor Quilles, che la moglie Blanca ha contratto la stessa malattia che aveva suo fratello. A quel punto il figliastro maggiore di Ursula capirà che la sua amata è stata contagiata, per aver avuto dei rapporti intimi con Diego. Samuel dopo aver ricevuto la bruttissima notizia dal medico, farà assumere alla moglie le medicine adatte per curarsi e per proteggere la creatura che aspetta, all’insaputa della stessa che sarà ignara del suo grave stato di salute. Blanca non appena noterà lo strano atteggiamento del marito, si sfogherà con Leonor chiedendole di aiutarla a scoprire a cosa servono i medicinali che le ha dato Samuel. La sorella di Olga dopo essere venuta a conoscenza di aver contratto il mercurialismo, grazie alle indagini condotte dalla figlia di Rosina, chiederà delle spiegazioni al consorte.

Samuel oltre a non provare dispiacere per la moglie, le dirà di non essere disposto a perdonarla per averlo tradito con suo fratello. La primogenita della Dicenta sopraffatta dalla situazione, si consolerà tra le braccia di Diego, svelandogli di non aver mai smesso di amarlo: in tale circostanza i due cognati si scambieranno un bacio.

Ursula porta il primogenito di Jaime dalla sua parte, la scelta della sorella di Olga

Purtroppo Liberto dopo aver notato la complicità tra la sorella di Olga e Diego, metterà subito al corrente Samuel. Quest’ultimo per l’ennesima volta, si scaglierà contro la moglie e il fratello. La faccenda si complicherà ancora di più, a causa di Ursula che stringerà un’alleanza con Samuel.

In particolare l’ex educatrice della defunta Cayetana, quando saprà che il suo figliastro ha dei problemi coniugali con la moglie di nuovo per colpa di Diego, lo inviterà a fingere che non sia successo nulla, precisandogli che agendo in tale modo potrà tenersi per sé la creatura che attende Blanca. Inoltre la Dicenta disprezzerà la primogenita, dicendole di non essere adatta per crescere il figlio che porta in grembo. Per finire Blanca rimarrà ferma nella sua posizione, dato che per non continuare ad essere infelice, dirà al marito di voler rimanere per sempre con Diego.