Nella soap Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 15:25 circa, nelle ultime puntate è arrivato un nuovo personaggio. Si tratta di Lisa Conterno, una misteriosa donna che ha portato 'scompiglio' al Paradiso. Di seguito le anticipazioni delle puntate dal 4 all'8 marzo.

Settimana 4-8 marzo de Il Paradiso delle signore

Nelle puntate dal 4 all'8 marzo, Marta e Vittorio inizieranno a 'litigare', soprattutto perché la donna deciderà di assumere Riccardo senza chiedere il permesso all'uomo. Luca Spinelli capirà che quello è il momento giusto per vendicarsi, per cui deciderà di 'sfruttare' la presenza di Lisa Conterno.

Le anticipazioni di marzo della soap di Rai 1 rivelano che il progetto del Paradiso Market andrà avanti senza grossi problemi, per cui Vittorio aiuterà sia le Veneri che Clelia, che vogliono imparare la 'canzoncina' per pubblicizzare il catalogo.

Marta se ne starà sempre in disparte e la sua assenza comincerà a farsi sentire. La donna continuerà a rifiutare un ritorno al Paradiso, non solo perché non si fiderà della Conterno, ma anche perché non riuscirà a trovare un equilibrio con Vittorio.

Lisa approfitterà dell’assenza di quest’ultima e rimarrà vicina all'uomo, seguendo tutte le direttive impartite da Luca. Succederà poi che Gabriella e Dora non potranno lavorare a causa di una bruttissima influenza, per cui l’intervento di Lisa sarà provvidenziale. La donna si rivelerà, infatti, un’ottima commessa. La Conterno poco dopo inizierà ad avere dei dubbi sul ruolo commissionatole da Luca, ma non saprà come uscire dalla complicata situazione venutasi a creare.

Clelia vuole partire

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 4 all'8 marzo rivelano che Luciano cercherà di proteggere l’amata Clelia dalle grinfie del marito. Quest’ultima, invece, non riuscirà più a sopportare la presenza angosciante di Oscar, per tale motivo mediterà di lasciare Milano e il grande magazzino.

Purtroppo Luciano non accetterà la volontà espressa dall'amata, così penserà di partire con lei. La Calligaris è però contraria e inviterà l'uomo a non partire. Luciano, quindi, cercherà di rispettare il volere della donna. Clelia potrebbe dunque davvero lasciare il Paradiso. Lisa continuerà invece ad essere una pedina nelle mani di Luca? Per scoprirlo non ci resta altro che seguire gli episodi pomeridiani della soap di Rai 1.