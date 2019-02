Annuncio

Stasera andranno in onda in prima serata su Rai 2 il settimo e l'ottavo episodio della seconda stagione di The Good Doctor, la serie che ha come protagonista lo specializzando Shaun Murphy. Il giovane, interpretato da Freddie Highmore, è piuttosto geniale e combatte ogni giorno con la sua condizione di autistico con la sindrome del Savant. Spinto dal suo mentore e amico, il dottor Glassman, accetta di lavorare al St. Bonaventure Hospital di San Josè, in California. Il medical drama è stato creato da David Shore, l'autore di Dr.House, ed è composto al momento da due stagioni, di cui la seconda è in corso anche in Italia. Nel caso in cui non possiate vedere gli episodi in onda stasera, è possibile recuperarli in streaming sul sito ufficiale di RaiPlay o sull'omonima applicazione. Nel nuovo appuntamento, mentre il dottor Glassman ha continui vuoti di memoria, viene messa a rischio la promozione di Melendez.

The Good Doctor, episodi 7 e 8 del 24 febbraio: il dottor Glassman soffre di vuoti di memoria

Questa sera andranno in onda gli esodi 7 e 8 della seconda stagione di The Good Doctor. Nel settimo, 'Un nuovo amico', un'ex collega universitaria di Claire ha un cancro alle ovaie in fase terminale. Claire, inizialmente, convince il dottor Melendez ad usare la terapia del dolore, ma intanto si presenta la possibilità di attuare anche una terapia che potrebbe farla vivere più a lungo. L'amica spiazza Claire chiedendole di uscire insieme al marito, nel caso muoia. Nel frattempo, Shaun, Morgan e il dottor Lim curano Santiago, che ha bisogno di un trapianto. Il fratello, potenziale donatore, accetterebbe l'operazione solo se l'uomo si libera dell'azienda di famiglia.

Nell'ottavo episodio, dal titolo 'Storie', Shaun e Claire si occupano di Todd e Dawn, una coppia coinvolta in un incidente d’auto. Dawn risulta incinta ma Todd ha subito una vasectomia, perciò la situazione si complica per l'evidente mancata fedeltà della donna. Il dottor Andrews dice a Melendez che senza Claire potrebbe essere a rischio l’eventuale promozione di Melendez stesso che, perciò, decide di farla tornare nel suo team. Intanto Shaun visita il dottor Glassman che ha continui vuoti di memoria.

The Good Doctor 2, settimo e ottavo episodio in replica su Rai Play

È possibile vedere gli episodi di The Good Doctor sul sito di RaiPlay, dove si possono trovare anche quelli della prima stagione già conclusa e della seconda, trasmessi da Rai 2 nelle scorse settimane.

In alternativa al sito si può utilizzare l'omonima app per dispositivi mobili.