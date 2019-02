Annuncio

Elsa diventerà uno personaggi di rilievo delle prossime puntate de Il Segreto, la soap iberica campione di ascolti di Canale 5. La ragazza, infatti, sarà disposta a tutto pur di rivelare la natura cattiva di Antolina ad Isaac, dopo aver scoperto del suo flirt con Jesus.

Il Segreto, anticipazioni: Antolina uccide il padre di Elsa

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che la Laguna, grazie alla complicità di Consuelo, entrerà in casa della sua ex ancella, dove troverà una missiva d'amore scritta da Jesus per lei. Elsa, a questo punto, chiederà aiuto a suo padre Amancio, il quale comincerà ad indagare a proposito. Purtroppo l'uomo avrà un incidente durante il viaggio verso Puente Viejo dopo aver avuto la conferma che Jesus e Antolina, oltre ad essere amanti, avevano organizzato l'attentato al matrimonio tra il carpentiere ed Elsa.

Amancio sarà trasportato alla locanda di Matias e Marcela, dove riprenderà un attimo i sensi per confermare alla figlia i suoi sospetti, per poi cadere in coma. Dall'altro canto, l'amante del defunto Jesus, capendo di avere il fiato sul collo, deciderà di eliminare lo scomodo testimone, tanto da soffocarlo con un cuscino una volta entrata nella sua camera da letto. Inoltre, non contenta tenterà di uccidere Elsa, sicura di trovarla sul posto dove suo padre aveva perso le lettere incriminate. Fortunatamente il piano fallirà grazie all'intervento provvidenziale di Mauricio Godoy, mentre Antolina convincerà Isaac a farsi sposare dopo aver nascosto tutte le epistole compromettenti.

Il Segreto: Isaac chiede ad Elsa di abbandonare Puente Viejo

Le trame de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano che Elsa irromperà in occasione della veglia funebre del padre ed accuserà l'ex ancella di tutti i suoi guai.

Dopodiché si allontanerà per qualche giorno, così da organizzare i funerali di Amancio nella terra d'origine. Quì scoprirà che il congiunto era caduto in disgrazia, tanto da essere stata costretta a vendere la casa di famiglia. La Laguna, a questo punto, deciderà di trasferirsi definitivamente a Puente Viejo, trovando alloggio nella locanda. Dopodiché si recherà in Municipio per chiedere ad Adela di aiutarla a trovare un'occupazione.

Antolina, a questo punto, andrà su tutte le furie quando vedrà Elsa passeggiare tra le vie di Puente Viejo. Inoltre screditerà la donna agli occhi di Isaac, sebbene quest'ultimo non dia ascolto ai suoi dubbi. Poi Isaac, pressato dalle insistenze della moglie, cercherà di convincere Elsa ad abbandonare per sempre il borgo iberico. Ma la Laguna rifiuterà di assecondare la richiesta del falegname, dichiarando che Puente Viejo è ormai diventata la sua seconda casa grazie alla vicinanza dei coniugi Castaneda e Consuelo.