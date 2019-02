Annuncio

Oggi venerdì 22 febbraio andrà in onda la tanto attesa scelta di Lorenzo Riccardi, in prima serata su Canale 5, dopo il quotidiano appuntamento con il celebre programma satirico ideato da Antonio Ricci, Striscia la notizia. Lorenzo si è distinto nel trono classico di Uomini e donne, per la sua proverbiale simpatia ma anche per una certa indecisione nel scegliere la compagna con cui uscire dal programma ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Arrivati al rush finale, le uniche due pretendenti sono la misteriosa Giulia Cavaglià e la simpatica e dolce Claudia Dionigi.

Spoiler Uomini e Donne, la scelta inaspettata di Lorenzo Riccardi

Il trono classico di Uomini e Donne ha sempre attratto tantissimi spettatori, creando di volta in volta una certa curiosità soprattutto per quanto riguarda le scelte dei tronisti.

Anche in questa occasione le indiscrezioni non sono mancate: infatti, vari rumors raccontano di una litigata furibonda che sarebbe accaduta durante il soggiorno nella villa, nel corso della quale il tronista milanese avrebbe addirittura interrotto il weekend programmato in villa con entrambe le corteggiatrici. Dopo essere tornato sui suoi passi, la scelta sarebbe ricaduta su Claudia Dionigi.

Orari della diretta e dove seguire la diretta

La diretta andrà in onda dopo striscia la notizia, alle ore 21,10 su Canale 5.