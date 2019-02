Annuncio

I telespettatori di Uomini e donne si sono emozionati davanti alla scelta di Teresa Langella, attendendo il romantico finale con Andrea Dal Corso che purtroppo non è arrivato. Archiviato il primo appuntamento serale, il dating show ideato da Maria De Filippi si prepara a vivere un altro speciale dedicato alla decisione finale di un suo protagonista. Venerdì 22 febbraio sarà Lorenzo Riccardi a trascorrere un weekend in una villa immersa nel verde insieme alle sue corteggiatrici preferite, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Le due ragazze avranno la possibilità di organizzare delle sorprese per convincere il tronista a sceglierle, proprio come avevano fatto Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi per Teresa.

Da alcune indiscrezioni, che da giorni circolano insistentemente nei social network, sembra però che non tutto sia andato nel migliore dei modi, quanto meno nell'ultimo fine settimana prima della scelta.

Lorenzo Riccardi e le opinioni sulle sue corteggiatrici

Le anticipazioni di Uomini e donne riguardanti la puntata serale del 22 febbraio confermano che Lorenzo Riccardi cercherà di togliersi gli ultimi dubbi prima della scelta finale. Alle pagine del settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi, il tronista ha spiegato di voler mettere le sue due corteggiatrici alle prova, arrivando fino al limite di sopportazione: "Penso che mi spingerò fino al limite per vedere chi tra Giulia e Claudia ha più pazienza.

Io sono convinto che lì dentro si scioglieranno tanti nodi". E sembra proprio che una delle due ragazze non vivrà nel migliore dei modi questa tensione. Come riportato dal Vicolo delle News, infatti, sarà Claudia Dionigi a rendersi protagonista di un duro diverbio con il tronista, al punto da spingerlo ad abbandonare il luogo prima del termine pattuito con la redazione. Tale scontro non dovrebbe, però, causare la rottura con la giovane romana che continua ad essere la grande favorita della vigilia. Alcuni rumors, infatti, svelano che proprio lei sarà la sua scelta e che, a differenza di quanto accaduto per Andrea Dal Corso, la sua risposta sarà positiva.

I progetti di Lorenzo per il futuro

Nella lunga intervista pre-scelta rilasciata a Uomini e donne Magazine, Lorenzo ha anche precisato di essere rimasto colpito dalle due corteggiatrici, da lui definite persone meravigliose.

Di entrambe ricorderà i bei momenti trascorsi insieme, molti dei quali caratterizzati da allegria e felicità. Per quanto riguarda il futuro, il tronista è ansioso di poter cominciare una nuova vita da fidanzato, dopo due anni trascorsi da single. Nonostante la giovane età, non è affatto preoccupato di poter condividere con un'altra persona un progetto che potrebbe prevedere anche la convivenza. Certo, non c'è fretta di arrivare a questo traguardo che comunque non intende affatto sottovalutare. Riccardi ha infatti voluto precisare alle pagine del tabloid: "In questo momento ho voglia di una convivenza, ma dopo la scelta procederò cauto, anche se è un progetto di vita che non mi fa paura".