Alcuni giorni fa è andata in onda la scelta di Teresa Langella. La ragazza ha passato due giorni nella villa con entrambi i due suoi corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. La puntata in villa ha avuto molto successo tra i telespettatori, ma la maggior parte di essi si aspettava che la bella napoletana facesse una scelta diversa da quella che in realtà ha fatto. La sua preferenza è ricaduta su Andrea, che però le ha risposto di no. Dopo il rifiuto, il ragazzo è stato preso di mira sul suo profilo Instagram, dove tantissimi sono i commenti negativi nei suoi riguardi sotto l'ultima foto da lui postata. Dopo alcuni giorni di silenzio, l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha voluto spezzare il silenzio.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso: 'Spero mi darai la possibilità di spiegarti'

Lo scorso venerdì è andata in onda la prima puntata del serale di Uomini e Donne 'La scelta'. La prima tronista a varcare le porte della villa è stata Teresa Langella che, dopo due giorni interi passati con entrambi i corteggiatori, ha deciso di scegliere Andrea Dal Corso. Lui, però, non si è presentato alla festa di fidanzamento organizzata, deludendo la napoletana che non si aspettava assolutamente il 'no' da parte di lui.

Il profilo Instagram del veneto è stato preso letteralmente d'assalto. In particolare, sotto la sua ultima foto postata, il ragazzo viene insultato anche pesantemente e molti gli danno del falso e dell'attore.

Finalmente, dopo alcuni giorni di completo silenzio, ieri sera l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato delle storie dove rivela di aver poca voglia di replicare, data tutta questa cattiveria nei suoi confronti, ma di avere il bisogno di chiarire con Teresa: ''Non mi è stato possibile parlare con te. Le regole del programma non lo consentono, ma sotto mia esplicita richiesta mi è stata data in via del tutto straordinaria l'opportunità di incontrare tuo padre''.

Del Corso: 'Non ho intenzione di spiegare qui le mie motivazioni'

Andrea ha spiegato ai telespettatori di Uomini e Donne di non avere alcuna intenzione di spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a fare quella determinata scelta.

L'ex corteggiare di Teresa Langella ha poi continuato scrivendo di essere ben felice di spiegare tutto quanto alla tronista di Uomini e Donne, guardandola negli occhi. Andrea ha chiesto esplicitamente alla ragazza di avere un confronto, ma resta da capire se lei ne avrà voglia dopo il 'no' di lui.