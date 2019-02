Annuncio

Tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso non è tutto perduto. I due ex personaggi del trono classico di Uomini e donne, il famoso people show condotto da Maria De Filippi, continuano a far discutere il pubblico sul web. Come ben sappiamo, l'ex tronista napoletana ha registrato da circa tre settimane la sua scelta, ricaduta su Andrea Dal Corso. Nel corso della messa in onda del fatidico momento della scelta, in onda il 15 febbraio, abbiamo assistito al rifiuto del ragazzo dinanzi alla dichiarazione d'amore di Teresa. Sono trascorse alcune settimane dalla registrazione al Castello e oggi Andrea sembrerebbe essere pronto a riconquistare il cuore della ragazza: cosa sta succedendo? Le ultime indiscrezioni lascerebbero senza parole non solo il pubblico, ma soprattutto Teresa che continua a non fidarsi del ragazzo.

Uomini e Donne: dopo la scelta Andrea torna da Teresa

È apparso molto convinto del suo rifiuto, ma in realtà sembrerebbe non essere così: Andrea Dal Corso desidera recuperare il rapporto con l'ex tronista. Stando alle indiscrezioni diffuse in rete, pare che l'ex corteggiatore abbia tentato di incontrare Teresa dopo la scelta, precisamente anche dopo il confronto avvenuto durante la puntata registrata la scorsa settimana.

Il ragazzo avrebbe dichiarato di essersi recato presso casa di Teresa. ma lei non era presente. La Langella, infatti, si trovava a Roma in occasione della registrazione della scelta di Ivan. Dopo essersi recato a casa della ragazza, Dal Corso avrebbe subito raggiunto il Castello dove si registrava la scelta dove, in un primo momento, gli è stato vietato l'ingresso Successivamente Andrea sarebbe riuscito a confrontarsi con Teresa in quanto al'ex tronista le sarebbe stato detto di recarsi in una stanza in cui avrebbe dovuto rilasciare un'intervista.

U&D, Teresa e Andrea: nuovo confronto

Dunque Teresa avrebbe incontrato Andrea in una stanza del Castello. Il ragazzo si sarebbe sfogato, confessando tutti i propri sentimenti e dichiarando di non riuscire a smettere di pensare a quanto è accaduto tra loro. L'ex corteggiatore ha aggiunto, poi, di aver avuto paura il giorno della scelta.

Malgrado i tentativi di incontrarla, Teresa non avrebbe creduto alle sue parole, al contrario di Tina che avrebbe giudicato 'sincero' il ragazzo. Per conoscere con certezza tutti i nuovi aggiornamenti, non ci resta che attendere la registrazione della nuova puntata del trono classico, che avrà luogo questo pomeriggio presso gli studi Mediaset dove sarà ospite anche Teresa.