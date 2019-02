Annuncio

Annuncio

E' stata trasmessa nel corso dello "Speciale Uomini e donne" , in data 15 febbraio e in prima serata su Canale 5, la scelta di Teresa Langella. La giovane ex tronista napoletana ha portato a termine il proprio percorso sul trono trascorrendo un dolce weekend in villa assieme ai suoi due corteggiatori: Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Quest'ultimo si è rivelato essere la scelta finale della ragazza la cui dichiarazione d'amore, però, non è andata a buon fine: sappiamo, infatti, che Andrea ha rifiutato Teresa rispondendo un inaspettato "no". A seguito delle polemiche per il mancato faccia a faccia tra Teresa e Andrea, l'atteso confronto diretto, secondo le indiscrezioni annunciate sul web, potrebbe aver luogo presso gli studi Mediaset in occasione della registrazione del programma in data 21 febbraio.

Annuncio

Uomini e donne: Teresa Langella, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso a confronto

Teresa Langella si è confrontata direttamente con Antonio Moriconi al quale ha dovuto annunciare di non essere la sua scelta. Per quanto riguarda il rifiuto di Andrea alla dichiarazione dell'ex tronista, non vi è stato alcun chiarimento successivo alla scelta che ha visto Dal Corso non presentarsi al castello. A riguardo è stato proprio il prescelto a chiedere, viai social, di voler incontrare Teresa per poterle spiegare la ragione del suo "no". Sembrerebbe che la richiesta di Andrea sia stata accolta dalla conduttrice televisiva la quale avrebbe concesso una possibilità di confronto con Teresa non solo a Dal Corso ma anche ad Antonio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nuova registrazione del 21 febbraio: l'ipotesi del faccia a faccia in studio

Stando alle indiscrezioni rivelate dal portale Il Vicolo delle news, il 21 febbraio sarà registrata una nuova ed importante puntata del trono classico con Andrea, Teresa e Antonio possibili ospiti. La ragione di un confronto diretto con la Langella potrebbe partire proprio dalle ultime dichiarazioni di Dal Corso che si è recentemente difeso dalle numerose critiche ricevute sul web rivelando un'importante retroscena. Secondo le confessioni di Andrea sembrerebbe che il suo mancato confronto con Teresa, subito dopo aver deciso di non presentarsi al castello, non sarebbe dipeso da lui. L'ex tentatore ha riferito che il regolamento del programma gli avrebbero vietato di incontrare la Langella.

Annuncio

Adesso, per scoprire tutta la verità, non ci resta che attendere la nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne.