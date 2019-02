Annuncio

Oggi 28 febbraio 2019 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Oltre ai tronisti Andrea, Angela e la nuova arrivata Giulia Cavaglià, si è parlato nuovamente dei due indiscussi protagonisti delle ultime settimane, Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La scelta di Teresa si concluse con un secco ''no'' datole dal corteggiatore originario di Mirano, Andrea: sembrava finita qua, ma la puntata di oggi ha aperto un nuovo scenario. Infatti, dalle parole pronunciate da Andrea, sembra proprio che il corteggiatore si sia pentito della sua risposta e che di conseguenza abbia tutte le intenzioni di conquistare il cuore di Teresa Langella.

Spoiler Uomini e Donne, Andrea ci riprova

Nel dettaglio, Andrea e Teresa dopo il confronto della scorsa settimana, sono stati nuovamente invitati in studio per fare un recap delle novità emerse negli ultimi giorni e per tornare ancora una volta sulla ''dolorosa'' (per Teresa) scelta di quest'ultima.

L'ex tentatore di Temptation Island ha confessato vari aneddoti: ''La sera prima non riuscivo a dormire. Ho preso il treno per andare da Teresa''. Qualche giorno fa, come riporta il sito web ''Il VicolodelleNews'', durante la registrazione della scelta di Ivan Gonzalez, Andrea si sarebbe recato a casa della Langella per un confronto chiarificatore tra di loro, ma non l'avrebbe trovata perché quest'ultima era presente nel castello della scelta del tronista spagnolo. Poi ha raccontato di aver pensato più volte Teresa in questi giorni e di non essersi sentito alla sua altezza e da questa paura sarebbe nato il ''no''. La tronista campana ha mostrato diffidenza e perplessità, la sua idea è che Andrea stia tentando di ripulire la propria immagine dopo il clamore suscitato dopo la scelta.

Dopo l'esterna, poi, Andrea le ha dato il numero di cellulare, gesto non corrisposto da Teresa per il momento. Riuscirà a mettere da parte le paure ascoltando il suo cuore? Lo sapremo sicuramente nelle prossime settimane.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ivan avrebbe scelto Sonia

Domani venerdì 1 marzo andrà in onda su Canale 5 alle 21.30 la scelta doppia di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Come di consueto sono uscite varie indiscrezioni secondo le quali Ivan avrebbe scelto la 31 enne sassarese Sonia Pattarino rifiutando Natalia, che successivamente avrebbe deciso di tornare in studio per proseguire la conoscenza con il tronista Andrea.