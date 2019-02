Annuncio

Gemma Galgani sembra proprio aver ritrovato un equilibro nella sua vita sentimentale. Dopo varie delusioni amorose, la dama di "Uomini e donne" si sta avventurando in una nuova relazione con il cavaliere Rocco Fredella. La loro conoscenza non era partita per niente bene, ma ultimamente sembra che tra i due sia tornato il sereno e, nella puntata di oggi lunedì 11 febbraio, i due hanno parlato anche di una possibile convivenza. Staremo a vedere se alle loro parole si aggiungeranno anche fatti concreti che possano far fare un salto di qualità alla loro conoscenza. Intanto, Gemma sull'affollato social network Instagram conferma tutta la sua gioia ed entusiasmo.

Gemma Galgani e l'infanzia a Siena

Quell'entusiasmo che l'ha sempre accompagnata nelle sue storie e che nessuno, fino ad ora le ha fatto perdere, a costo di sembrare l'eterna bambina sognante.

Sul suo profilo ufficiale la Galgani ha pubblicato un video nel quale riprendeva un articolo sulle pagine del Magazine di Uomini e Donne riguardante la sua infanzia e i ricordi nella "sua" Siena. Nello scorso numero del settimanale era stato pubblicato un articolo nel quale si raccontava l'infanzia della dama, molto turbolenta e biricchina. Gemma, infatti, ha rivelato di essere scappata da casa in più occasioni per andare a giocare con i bimbi rom e, al suo ritorno, aveva trovato a casa anche i Carabinieri.

Il post che fa sperare i suoi fan

Estasiata ha ricordato i giorni felici nella bella città toscana, ma quello che più ha colpito sono state le parole che ha scritto a corredo del post: "Anche questa settimana su Uomini e Donne Magazine condivido con voi un nuovo momento della mia infanzia.

Ho superato fiumi in piena, sia per gli amori che per i miei principi ed ora il coraggio di raccontarmi a voi ha superato anche la mia riservatezza". Continua poi con un messaggio di grande entusiasmo per ciò che l'attende in futuro, forse proprio per la storia con Rocco e per come si stanno mettendo le cose con lui: "Aver raggiunto la mia età e pensare di essere alla partenza invece che al capolinea è già una grandissima emozione che condivido con voi tutte".

La Galgani 'consigliera' durante il serale di Uomini e Donne

Intanto la bionda torinese sta scaldando i motori per partire con la sua nuova esperienza nel serale di Uomini e Donne che manderà in onda la scelta dei tronisti Teresa, Luigi, Riccardo e Ivan.

Un appuntamento molto atteso che darà il via ad un nuovo format ideato da Maria De Filippi insieme alla sua fidata redazione. Gemma ricoprirà il ruolo di consigliera, così come era avvenuto nella scorsa edizione di Temptation Island quando era andata in soccorso della sua cara amica Ida Platano in un momento molto delicato del rapporto con Riccardo Guarnieri. Viene proprio da pensare che per Gemma questo periodo sia davvero edificante, sotto tutti gli aspetti e, forse, il famigerato "#maiunagioia" sembra solo un lontano e brutto ricordo.