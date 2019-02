Annuncio

Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne andrà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14:40 su Canale 5, durante la quale ci sarà la resa dei conti tra Maria De Filippi e la coppia formata da Gian Battista e Claire che sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore.

I due, infatti, a loro insaputa sono stati ripresi da un fan del programma mentre si mettevano d'accordo su come prolungare la loro permanenza nel dating-show di Maria De Filippi, facendo chiaramente capire come la loro relazione non fosse affatto una semplice conoscenza.

La vicenda ha acceso gli animi in studio, con una valanga di critiche che costringerà entrambi ad abbandonare la trasmissione.

Uomini e Donne, Gian Battista e Claire smascherati da Maria De Filippi

Nello scorso appuntamento del Trono Over è stato mostrato un breve video inviato a Gianni Sperti da un telespettatore, il quale ha ripreso con uno smartphone una conversazione tra Claire e Gian Battista.

La clip non ha lasciato dubbi sul fatto che i due abbiano ingannato la redazione di Uomini e Donne e il pubblico, facendo credere che tra loro ci fosse solo una semplice frequentazione e nient'altro. Invece nel filmato si nota palesemente come i due si accordino su cosa dire in studio per prolungare la loro permanenza nella trasmissione.

È stata proprio Maria De Filippi a mettere al corrente dell'accaduto i due ignari protagonisti, smascherandoli di fatto dinanzi alle telecamere. Da qui è partito un vero e proprio attacco da parte di Gian Battista nei confronti di Gianni Sperti, il quale a sua volta ha dato ad entrambi degli "impostori".

Puntata Trono Over del 5 febbraio: Gian Battista e Claire cacciati dalla De Filippi

Nello studio di Uomini e Donne la tensione è salita alle stelle in seguito alla scoperta dell'ennesimo inganno ordito ai danni della redazione e della stessa Maria De Filippi, dopo la tresca tra Armando e Noel svelata pochi giorni fa.

Stando all'anteprima della puntata del 5 febbraio, vedremo com'è andata a finire la discussione e, in particolare, come la conduttrice ha gestito la situazione.

Maria De Filippi, infatti, avrebbe detto al cavaliere "Non sono una cretina", per fargli capire di aver scoperto l'inganno. Quasi certamente quest'ennesimo comportamento scorretto non è piaciuto alla conduttrice che - secondo le anticipazioni - ha deciso di allontanare dal programma Claire e Gian Battista. Ricordiamo, infatti, che lo scopo del format di Canale 5 è fare in modo che dame e cavalieri possano conoscersi e trovare l'amore, e non certo quello di fare business o mentire sui loro reali rapporti.