Una vera e propria bufera si è abbattuta su Gian Battista Ronza dopo la puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri 4 febbraio. Un video registrato da un amico di Gianni Sperti ha mostrato il cavaliere mentre si trovava in un locale in compagnia di Claire Turotti. La coppia stava discutendo della strategia da adottare durante le partecipazione al programma per tenere vivo il più a lungo possibile l'interesse su di sé, anche con delle messinscena organizzate ad hoc.

Nella prima puntata della settimana, Gianni Sperti ha accusato Gian Battista e la sua collega di essere dei truffatori, aggiungendo che a differenza di altri colleghi più giovani (inevitabile il riferimento a Sara Affi Fella) il loro comportamento è persino aggravato dall'età.

Sarà questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Ma in attesa che ciò accada, Gian Battista si è affidato ad alcuni gruppi Facebook per dare la sua versione dei fatti, accusando a sua volta Gianni Sperti.

Uomini e donne: Gian Battista replica alle accuse

Dopo essere stato smascherato pubblicamente nello studio di U&D, Gian Battista Ronza ha deciso di intervenire subito sui social network. Ha quindi espresso il suo punto di vista affidandosi a dei post caricati nei vari gruppi Facebook ai quali è iscritto e dedicati al dating show di Maria De Filippi. In essi il cavaliere ha invitato i followers a non dare tutto per scontato, consigliando di non credere a tutto ciò che hanno visto nel video registrato da un amico di Gianni Sperti: "Pensate sia una casualità che il video sia stato mandato "da un'amico di Gianni Sperti" a Lui? Casualmente carpito in modo professionale (...) Tutto quest'odio viscerale è solo perché mi permettevo di criticare i comportamenti della cara signora Gemma Galgani".

Nel suo lungo post, Gian Battista ha invitato più volte i telespettatori del programma a diffidare di tale video che, fatto con una telecamera e non con un semplice smartphone, è finito già tra le mani di Striscia la notizia. Inoltre, Ronza ha consigliato di non giungere a conclusioni affrettate dato che ulteriori spiegazioni in tal senso giungeranno nel corso della prossima settimana (probabilmente, anche se il cavaliere non lo ha dichiarato in maniera esplicita, nelle successive puntate dedicate al Trono Over).

Il web replica alle dichiarazioni di Gian Battista

Si parlerà ancora di Gian Battista e Claire nella puntata odierna dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Le anticipazioni diffuse da Witty Tv segnalano che Maria De Filippi chiederà spiegazioni alla coppia, che avrà il suo bel da fare a dare risposte ragionevoli a telespettatori ed opinionisti. Dama e cavaliere verranno accusati di essere degli strateghi, parole che rimbalzeranno anche nei vari profili dedicati al programma.

Sebbene siano in molti a pensare che siano stati usati "due pesi e due misure" in trasmissione, soprattutto riferendosi ad Armando Incarnato e Noel Formica, i commenti pungenti non mancano da parte di chi considera Gian Battista e Claire interessati solo al business.